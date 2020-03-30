Otobüste Öksürdüğü İçin Dövülen Bir Adamın Videosu

Gittikçe artan koronavirüs salgını yüzünden tüm dünya oldukça zor günler geçiriyor. Birçok ülkede karantina ve sokağa çıkma yasağı sürerken Ukrayna’dan gelen bir video herkesi şaşırttı. Videonun otobüste öksürdüğü için dövülen bir adamı gösterdiği iddia edildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çok kısa sürede pek çok insanı enfekte etti ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Görüldüğü tüm ülkelerde çeşitli tedbirlerle mücadele edilmeye çalışılan koronavirüs için aşı ve ilaç çalışmaları, bilim insanları tarafından sürdürülüyor. Yenmeye çalışılan virüs yüzünden çeşitli yerlerden gelen haberlere bu kez de bir şiddet haberi eklendi. Bir YouTube kanalından paylaşılan videoda yumruklanarak dışarı atılan kişinin otobüste öksürdüğü için bu muameleye maruz kaldığı söylendi.

Son derece bulaşıcı olduğu artık kanıtlanan koronavirüsün bıraktığı etkilere insanların ne şekillerde tepki göstereceği kestirilemez duruma gelmiş gibi duruyor. Çoğu kişinin kendini izole etme yolunu seçtiği günümüzde bir de toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olanlar var. Bugün The New York Times tarafından paylaşılan kısa videodan sonra ise insanların tahammül sınırının epey düştüğü yorumu yapılıyor.

Öksürdüğü için otobüsten atıldığı söyleniyor

Açıklamaya göre video kavga başladıktan sonra çekilmiş. Tüm yüzlerin bulanık olduğu görüntülerde olayın Ukrayna’nın Lviv kentinde bir otobüste geçtiği anlaşılıyor. Birden fazla yolcu bir adama saldırarak onu kapıdan dışarı atıyor ve kavga dışarıda da sürüyor. Mesafeye dikkat etmeden umursamaz biçimde öksürdüğü için böyle bir tepkiyle karşılaştığı söylenen adamın son durumunun ne olduğu anlaşılmadan video sona eriyor.

Gelen yorumlarda koronavirüs yüzünden zor zamanlar geçirildiğinin ve bu zamanlarda tüm dünya vatandaşlarının birbirine destek olması gerektiğinin altı çizilmiş durumda. Korku ve belirsizliğin herkesi kuşattığı bu günlerde sanıyoruz olabildiğince sakin kalmaya çalışmakta ve kalabalık ortamlardan olabildiğince kaçmakta fayda var. Gerilen sinirlerin kontrol altına alınabilmesi ancak böyle sağlanacak gibi görünüyor. İlerleyen günlerde dünyadan ve ülkemizden koronavirüs salgınına dair nasıl haberler geleceğini hepimiz merakla bekliyoruz.