Ukrayna, topraklarını işgal eden Rusya'ya dava açtı. Uluslararası Adalet Divanı tarafından yapılan açıklamada, davanın gerekçeleri de açıklandı. Ukrayna, Rusya'nın soykırım yapmaya çalıştığını düşünüyor.

Gündemin bir numaralı konusu olan Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir gelişme yaşandı. Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın Rusya'ya dava açtığını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre Ukrayna, Rusya'yı Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçluyor. En basit anlatımıyla Ukrayna, Rusya'nın soykırım yapmaya çalıştığını iddia ediyor.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), şu an için davanın duyurusunu yapmakla yetindi. Ancak savaş durumu göz önünde bulundurulduğunda, ICJ'nin bir an önce duruşma gününü belirleyeceği düşünülüyor. Ukrayna, yapılacak incelemeler sonucunda Rusya'ya yönelik tedbir kararı alınmasını istiyor. Peki Soykırım Sözleşmesi tam olarak ne anlama geliyor?

Sözleşme, Rusya'nın da içinde olduğu Birleşmiş Milletler'e ait

*Rusya-Ukrayna savaşında hafızalara kazınan görüntülerden. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, askerlerle birlikte cephede...

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik suçlamalarında yer alan Soykırım Sözleşmesi, 1948 yılında Rusya'nın da aralarında olduğu Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. Tam adı "Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi" olan anlaşma, adından da anlaşılabileceği üzere soykırımları engellemeyi ve sorumluları cezalandırmayı amaçlıyor.

Soykırım Sözleşmesi, "soykırım" ibaresini şu şekilde açıklıyor:

Ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir öbeğin tümünü ya da bir bölümünü yok etme niyetiyle;

Öbek üyelerinin öldürülmesi;

Öbek üyelerine fiziki ya da ruhsal açıdan zarar verilmesi;

Öbeğin, fiziki varlığını tümüyle ya da kısmen sona erdirecek yaşam koşullarıyla yüz yüze bırakılması;

Öbek içi çoğalmanın engellenmesi;

Öbek bünyesindeki çocukların başka bir öbeğe aktarılması

eylemlerinden herhangi birinin işlenmesi.

Birleşmiş Milletler'in 1948 tarihli sözleşmesinde soykırımla ilgili cezalandırılması gereken durumlarsa şöyle açıklanıyor:

Aşağıdaki eylemler cezalandırılır:

Soykırımda bulunmak;

Soykırımda bulunulması için işbirliği yapmak;

Soykırımda bulunulmasını doğrudan ve aleni surette kışkırtmak;

Soykırımda bulunmaya teşebbüs etmek;

Soykırıma iştirak etmek.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (ICJ) Rusya-Ukrayna savaşı için nasıl bir karar alacağını hep birlikte göreceğiz...