Ukrayna İşgalinin Google'dan Tespit Edildiği Ortaya Çıktı

ABD'den bir araştırma ekibinden, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair itiraf geldi. Araştırma ekibi, operasyonu resmi açıklamalardan saatler öncesinde Google Haritalar'dan fark ettiklerini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda yer alan rus ayrılıkçılarının sözde yönetimini tanıma kararı aldığını açıklamasının ardından Rus ordusu Ukrayna’ya giriş yapmış; Rusya, Ukrayna’ya resmen savaş açmıştı.

Şimdiyse, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir akademisyen liderliğindeki araştırma ekibinden oldukça ilginç bir açıklama geldi. Araştırma ekibi, Rus ordusunun Ukrayna’ya düzenlediği askeri operasyonu, Putin’in operasyonu resmi bir şekilde açıklamasından saatler önce fark ettiklerini bildirdi.

"Sapmalar yaşanınca bölgede sıra dışı bir şeyler olduğunu anladık"

Kaliforniya eyaletinin Monterey bölgesindeki Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde bir akademisyen olan Jeffrey Lewis tarafından yapılan açıklamada, silah denetimi ve silahların yayılmasının önlenmesi üzerine çalışan araştırma ekibinin, dünya gözlem uyduları geliştiren Capella Space'in görüntülerini inceledikleri sırada Rusya'dan gelen bir zırhlı araç birliğinin Ukrayna sınırına yakın Belgorod şehrinde olduğunu fark ettiği belirtildi.

Bunun üzerine Google'ın Haritalar uygulamasını açan araştırma ekibi, aynı bölgenin çevresinde normal yoğunluk saatlerinin dışında bir trafik sıkışıklığı olduğunu tespit etti. Daha sonrasında yaşanan olaylar ışığında ise ekip, bu durumun askeri araçların geçmesi için sivil araçların durdurulması sebebiyle meydana geldiğini anladı.

Konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada hayatın normal akışında ne tür örüntüler oluştuğunu gösteren pek çok veri olduğunu ifade eden Lewis, “Bunda sapmalar yaşanınca, bölgede sıra dışı bir şeyler olduğunu anladık" şeklinde kaydetti.

Buna ek olarak Lewis, "Eskiden bölgede olup biteni bize aktarması için bir muhabire ihtiyacımız olurdu. Bugünse Google Haritalar'ı açıp halkın Kiev'den kaçtığını görebiliyorsunuz" diye de sözlerine ekledi.