Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Ülkemizde bugün bile büyük ölçüde popüler olan Şahin, Doğan ve Kartal'ın yer aldığı kuş serisinin atası olan Fiat Regata'yı daha önce duymuş muydunuz?

Barış Bulut

Ülkemizde yıllarca fırtına gibi esen, modifiye tutkunlarının sevgilisi ve ailelerin vazgeçilmez yoldaşı olan Tofaş'ın efsane kuş serisini hepimiz çok iyi biliyoruz. Şahin, Doğan ve Kartal üçlüsü sadece birer ulaşım aracı değil, aynı zamanda bu topraklara özgü bir otomobil kültürünün de başrol oyuncuları oldular.

Peki sokak aralarından otoyollara kadar her yerde karşımıza çıkan bu ikonik araçların aslında İtalyan kökenli bir atası olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bugün ülkemizdeki otomotiv tarihine damga vuran bu efsanelerin genetiğini aldığı o gizli kahramandan, yani Fiat Regata modelinden bahsedeceğiz.

İtalya'dan Türkiye'ye uzanan hikâye

1980'li yılların başına gittiğimizde İtalyan otomotiv devi Fiat, orta sınıf aileler için yepyeni bir sedan modelini piyasaya sürdü. Fiat Regata adını taşıyan bu otomobil, aslında dönemin popüler modeli Fiat Ritmo'nun sedan versiyonu olarak tasarlanmıştı.

Geniş iç hacmi, köşeli hatları ve döneme göre oldukça modern sayılan donanımlarıyla kısa sürede Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ancak Regata'nın asıl büyük etkisi, kendi ülkesinden kilometrelerce uzakta, Türkiye'de yaşanacaktı. Tofaş, Türkiye pazarında Murat 131 efsanesinin ardından yeni bir sayfa açmak istiyordu ve İtalyan ortakları Fiat'ın bu yeni tasarımı tam da aradıkları kan olacaktı.

Kuş serisinin özü Regata'da saklı

Şahin, Doğan veya Kartal'a dışarıdan baktığınızda gördüğünüz o karakteristik köşeli tasarım dili, doğrudan Fiat Regata'nın genlerini taşıyor. Tofaş mühendisleri, Türkiye şartlarına uygun bir otomobil geliştirirken Regata'nın şasi ve kaporta hatlarından büyük ölçüde ilham aldılar. Hatta ilham almanın ötesine geçerek, bu aracın temel tasarım şablonunu alıp yerel ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirdiler.

Ön panjurdan far yapısına, arka stop lambalarının duruşundan bagaj çizgisine kadar birçok detayda Regata'nın izlerini görmek mümkün. Yani mahallemizde yanlayan o meşhur Şahin'in aslında İtalyan sokaklarında gezen saygın bir sedanın ruh ikizi olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz.

Doğan, Şahin ve Kartal nasıl üretildi?

Tofaş, Regata'nın temel altyapısını Türkiye'ye uyarlarken tek tip bir araç sunmak yerine her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden akıllıca bir strateji izledi. Bu strateji doğrultusunda, donanım seviyelerine ve kasa tiplerine göre o hepimizin bildiği kuş isimleri belirlendi. Temel donanımlara sahip, daha ekonomik ve ulaşılabilir olan versiyon Şahin adını alırken, lüks detaylarla süslenmiş ve daha dolu olan versiyon Doğan olarak yollara çıktı.

Geniş ailelerin ve esnafın gözdesi olacak station wagon modeli ise Kartal ismiyle piyasaya sürüldü. Fiat Regata'nın sedan yapısı Şahin ve Doğan'a can verirken, Regata Weekend isimli station wagon modeli de Kartal'ın doğrudan atası oldu.

Geçmişten günümüze uzanan yolculuk

Günümüzde Fiat Regata ismini otomobil tutkunları dışında pek fazla kişi hatırlamasa da onun bıraktığı miras ülkemizde hâlâ yaşamaya devam ediyor.

Bugün bile bir köşeyi döndüğünüzde tertemiz bakılmış bir Doğan SLX veya yere basılmış bir Şahin gördüğünüzde, aslında 1980'lerin İtalyan mühendisliğinin Anadolu kültürüyle harmanlanmış bir versiyonuna bakıyorsunuz.

