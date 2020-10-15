Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyaya ilişkin yasa ile ilgili konuştu. Kanunla ilgili geri adım atılmayacağını ve yasanın gerekliliklerinin uygulanacağını söyleyen Karaismailoğlu, farklı beklentilere girilmesinin boşa olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 1 Ekim itibarıyla yeni bir dönem başladı. Mecliste kabul edilerek yasalaşan Sosyal Medya Kanunu ile ülkemizde hizmet veren internet devleri hem hesap verme hem de vergi ödeme yükümlülüğü altına girdi. Vatandaşların uzunca bir süre tartıştıkları bu kanunla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geri adım atmayıp, bu yasanın gerekliliklerini sonuna kadar yerine getireceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, bazı platformların temsilcilik açmamak için direndiklerini ancak bu direnişin boşa olacağını ifade etti. Bu bağlamda farklı beklentiler içerisine girmenin yanlış bir tutum olduğunu söyleyen bakan, Türkiye'nin bir kurallar devleti olduğunun altını çizdi. Adil Karaismailoğlu, konuyla ilgili açıklamalarında "Her aşama ne gerektiriyorsa birer birer yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya ile ilgili yasa, platformlara erişim engeli getirilmesinin bile önünü açıyor. İşte bu noktaya da değinen Bakan Karaismailoğlu, işin o noktalara gitmeyeceğini umduğunu söylüyor. Bakana göre yetkililer, Türkiye'de hizmet vermekte olan sosyal medya platformları ve diğer internet mecraları ile de iletişim halindelermiş. Bakan, görüşmelerin devam edip, herhangi bir sorun yaşanmadan yola devam edilebileceğini söylüyor.

Sosyal medyaya ilişkin yasa ile neler değişti?

1 Ekim itibarıyla hayatımıza giren yasa ile Türkiye'de 1 milyon ve üzerinde kullanıcısı olan tüm internet mecralarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirildi. Bu bağlamda temsilcilik açmayan platformlara önce para cezası ve reklam yasakları, bunların ardından da bant genişliğinin kısılması ve neticesinde de erişim engeline kadar ulaşan yaptırımlar bulunuyor.

Yasa, kişilik hakları ile ilgili de bazı yaptırımlar getiriyor. Örneğin uygunsuz bir içeriğin kaldırılmasına yönelik cevap vermeleri için 48 saat zaman tanınıyor. Ayrıca platform yetkilileri, yaptıkları faaliyetlerle ilgili de 6 ayda bir rapor vermeleri gerekiyor. Bu bağlamda cevap vermeyenlere 5 milyon TL, rapor vermeyenlere ise 10 milyon TL para cezası kesiliyor. Ayrıca platformların, mahkeme kararı ile kaldırılması istenen bir içeriğin kaldırılmaması durumunda doğacak zarardan sorumlu oluyor.

Spotify meselesi "podcast"ler ile ilgiliymiş

Bu arada, sosyal medyaya ilişkin kanunun son dönemlerde en çok konuşulan meselelerinden bir tanesi de Spotify'dı. Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, ilk etapta temsilcilikle ilgili bir girişimde bulunmamış, sular ısınmıştı. Ancak platform, geçtiğimiz günlerde temsilcilik açmayı kabul etti. Tartışılan bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunan popüler Gazeteci Cüneyt Özdemir, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile iletişime geçtiğini, edindiği bilgilerde de Spotify'la ilgili meselenin müziklerle ilgili değil, podcast yayınları ile ilgili olduğunu açıkladı.