Ülkemizde de kuş cennetlerinde görülebilen kıyı çamur çulluğu türüne ait bir kuş, en uzun süre durmaksızın uçan kuş rekorunu kırmayı başardı. Bu küçük kuş 12 bin kilometrelik bir uçuş gerçekleştirdi.

Doğa oldukça sıra dışı ve ilgi uyandıran canlılara ev sahipliği yapıyor. Bu canlılardan biri, ülkemizde de Kızılcahamam Kuş Cenneti gibi bölgelerde görebilme şansına eriştiğimiz kıyı çamur çulluğu adlı küçük bir kuş türüdür.

Aerodinamik yapısının bir jet uçağına benzediği söylenen bu küçük kuş, oldukça büyük bir başarı elde ederek kaydedilmiş en uzun aralıksız kuş uçuşunu gerçekleştirdi. Alaska’dan yola çıkan kıyı çamur çulluğu tam 12 bin kilometre uçarak Yeni Zelanda’ya ulaştı.

11 günde 12 bin kilometre

ABD’nin toprakları arasında yer alan Alaska’dan yola çıkan kuş, 11 günde 12 bin kilometre mesafe kat ederek Yeni Zelanda’daki Auckland’e ulaşmayı başardı. Bacağına çeşitli halkalar ve sırtının alt kısmına da bilim adamlarının izlemesi için 5 gram ağırlığında bir verici takılan kuş oldukça etkileyici bir uçuş gerçekleştirdi.

Ayağındaki halkaların renkleri nedeniyle 4BBRW olarak adlandırılan erkek kıyı çamur çulluğu, iki ay süreyle Alaska kıyılarındaki çamurlarda bulunan kurtlar ve küçük deniz canlıları ile beslendi. Daha sonra da türünün üç üyesiyle birlikte bölgeden ayrıldı.

Bu türün erkeklerini ağırlığı yetişkinliklerinde 190 gram ile 400 gram arasında değişiklik gösterebiliyor. Yolculukta zayıflıyorlar.

Doğu rüzgarları kuşları savurdu

Araştırmacıların açıkladığına göre kıyı çamur çulluğu ilk olarak Pasifik Okyanusu’nda yer alan Aleut adalarına yöneldi. Daha sonra ise sert esen doğu rüzgarları kuşların uçuşuna ilk başta engel oldu. Ardından ise kuşları Avustralya’ya doğru savurdu.

Uydu kayıtlarına göre kuşun kat ettiği toplam mesafe 12.854 kilometre oldu. Araştırmacılar, yapılan düzeltmelerden sonra toplam mesafenin 12.200 kilometreyi bulduğunu açıkladı. Kuşun hızı ise zaman zaman saatte 88 kilometreye kadar yükseldi.

Araştırmacılara göre kuşlar bir çeşit doğal haritaya sahip ve bu sayede yollarını kaybetmeden bu uzun mesafeleri aşabiliyorlar. Kuşların geri dönüş yoluna Mart ayında çıkması bekleniyor.