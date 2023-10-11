Bir akıllı saat almak istiyorsanız ama özgün, dayanıklı ve tasarımıyla sizi cezbedecek bir ürüne ihtiyacınız varsa, KOSPET'in her biri bambaşka zevklere hitap eden saatlerine mutlaka göz atmalısınız.

KOSPET 5 yıldır akıllı saatler üretiyor ve ürettiği tüm modeller ilk olarak ultra dayanıklı oluşuyla öne çıkıyor. Ayrıca markanın tasarımları da zevkiniz ne olursa olsun sizi yakalayabilecek çeşitlilikte.

Klasik dokunuşlarla tasarlanmış akıllı saatlerden modern bir görünüşe sahip olanlara kadar her biri incelemeye değer akıllı saat modelleri bulunan KOSPET akıllı saatler aynı zamanda oldukça uygun fiyatlı. Bu içeriğimizde her zevke hitap edecek 5 KOSPET modeline yakından bakacağız.

Klasik bir görünümde, dijitalin bütün olanaklarını deneyimlemek isteyenlere;

KOSPET Tank T2 & Tank 2 Special Edition

Ekran: 1.43'' AMOLED ekran

Batarya: 410 mAh, 10-15 günlük standart kullanım süresi

Su geçirmezlik: 50 metreye kadar su geçirmezlik ve basınç dayanıklılığı, IP69K & 5ATM sertifikası

Kanda oksijen ölçümü: Var

Nabız ölçer: Var

Spor modları: 70 farklı mod

Bluetooth arama-konuşma: Var

KOSPET'in en şık modellerinden biri olan Tank T2, bu şık görüntüsünün altında güçlü bir kasa taşıyor. 70 dereceden -40 dereceye ekstrem hava koşullarına dayanabilen; basınç, su ve toz dayanıklıkları konusunda en zorlu koşullarda bile dayanıklılık sergileyen KOSPET Tank T2, bir akıllı saatten tüm beklentilerinizi karşılayacak şekilde tasarlanmış.

Geniş AMOLED ekranı, 70 farklı spor modu, sağlık takibi özellikleri ve uzun ömürlü bataryasıyla Tank T2'nin bir de Special Edition modeli var. Bu model Tank T2'nin sahip olduğu tüm özelliklerle geliyor, ek olarak ise paslanmaz çelikten bir kayışı var.

Ürünü yakından incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

KOSPET Tank S1

Ekran: 1.47'' AMOLED ekran

Batarya: 300 mAh, 8-12 gün arası standart kullanım süresi

Su geçirmezlik: 50 metreye kadar su geçirmezlik ve basınç dayanıklılığı, IP69K & 5ATM sertifikası

Kanda oksijen ölçümü: Var

Nabız ölçer: Var

Spor modları: 70 farklı mod

Bluetooth arama-konuşma: Var

Klasik görünümden vazgeçemeyen ancak daha minimal, zarif bir tasarım isteyeneler için de KOSPET'in bir seçeneği var. Tank S1, Tank T2'den biraz daha küçük bir batarya ile gelse de yine uzun bir kullanım sunmayı başarıyor. Tasarım noktasında da daha sade bir görünüm sunuyor.

Tıpkı Tank T2 gibi KOSPET Tank S1 de 70 farklı spor modu, sağlık takibi, su geçirmezlik ve yüksek basınç dayanıklılığı sunuyor. Ayrıca saatin dört farklı renk seçeneği de bulunuyor.

Yakından göz atmak isterseniz buraya tıklayarak KOSPET'in resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Daha genç ve modern bir tasarım arayanlara;

KOSPET Tank M2

Ekran: 1.85'' IPS ekran

Batarya: 380 mAh, 10-15 günlük standart kullanım süresi

Su geçirmezlik: 50 metreye kadar su geçirmezlik ve basınç dayanıklılığı, IP69K & 5ATM sertifikası

Kanda oksijen ölçümü: Var

Nabız ölçer: Var

Spor modları: 70 farklı mod

Bluetooth arama-konuşma: Var

Yine aklınıza gelebilecek en ekstrem koşullarda bile güvenle kullanabileceğiniz; çok daha geniş ekranlı ve dinamik bir tasarıma sahip bir başka KOSPET modeli: Tank M2.

Şimdiye kadar göz attığımız tüm KOSPET akıllı saatlerde olduğu gibi 70 farklı spor modu, sağlık ve uyku takibi, su geçirmezlik ve yüksek basınç dayanıklılığı gibi özellikleriyle gelen KOSPET Tank M2, aynı zamanda görünüşüyle de gözleri üzerine topluyor.

3 farklı renk seçeneği ile gelen Tank M2, yüksek mukavemetli metal ve paslanmaz çelik panelden oluşan gövdesinde kırmızı, turuncu ve siyah renk detayı seçenekleri sunuyor.

Tüm marifetlerine yakından göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

KOSPET Tank X1

Ekran: 1.47'' AMOLED ekran

Batarya: 230 mAh, 8-12 günlük standart kullanım süres,

Su geçirmezlik: 30 metreye kadar su geçirmezlik ve basınç dayanıklılığı, 10 ATM & IP69K sertifikası

Kanda oksijen ölçümü: Var

Nabız ölçer: Var

Spor modları: 70 farklı mod

Bluetooth arama-konuşma: Var

Minimal, akıllı saatten ziyade akıllı bileklik görünümünde bir ürün arıyorsanız, sizin için en uygun ürün ise KOSPET Tank X1. 52 gramlık oldukça hafif bir seçenek olan KOSPET Tank X1, yine 70'den fazla spor modu, 30 metreye kadar su geçirmezlik ve basınç dayanıklılığı gibi tüm özellikleri sunuyor.

Yalnızca daha ufak bir bataryayla gelen Tank X1, günlük kullanımda 8-12 gün arası kullanım sağlıyor ki bu da oldukça iyi bir süre. Tüm sağlık takibi özelliklerini de sunan Tank X1, KOSPET FIT uygulaması ile birlikte kullanıldığında eksiksiz kullanım sağlıyor.

Biraz daha yakından incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.