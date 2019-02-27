Uludağ Üniversitesi, Bilişim Zirvesi’ne Ev Sahipliği Yapıyor

Dünyada değişiklik yapmakta başarılı olanlar, değişikliğe kendilerinden başlayanlardır.
- Neden başladığınızı hatırlayın.
- Nereye gittiğinizi hatırlayın.
- Oraya ulaşmanın ne kadar muazzam olduğunu düşünün.
Bilişim Zirvesini sabırsızlıkla takip edenlere müjde. Nihayet beklenen eğitimler geldi. Türkiye geneli üniversitelerden seçilecek olan genç beyinlerle;
Android uygulama, girişimcilik, siber güvenlik, yazılım, blockchain, yapay zeka, kişisel gelişim, iş fikri geliştirme gibi mühendislik ve mühendislik dışı alanlarda eğitimler verilerek "BİLİŞİME STATİK DEĞİL DİNAMİK BAKIŞ " isimli Bilişim Zirvesi gerçekleştirilecektir.
Etkinlik, Bursa ili dışında okuyan öğrenciler içindir. Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve başvuru için buraya tıklayabilirsiniz.