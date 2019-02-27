  • Uludağ Üniversitesi, Bilişim Zirvesi’ne Ev Sahipliği Yapıyor

Uludağ Üniversitesi, Bilişim Zirvesi’ne Ev Sahipliği Yapıyor

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7-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bilişim Zirvesi 4'e Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Dünyada değişiklik yapmakta başarılı olanlar, değişikliğe kendilerinden başlayanlardır.

  • Neden başladığınızı hatırlayın.
  • Nereye gittiğinizi hatırlayın.
  • Oraya ulaşmanın ne kadar muazzam olduğunu düşünün.

Bilişim Zirvesini sabırsızlıkla takip edenlere müjde. Nihayet beklenen eğitimler geldi. Türkiye geneli üniversitelerden seçilecek olan genç beyinlerle;

Android uygulama, girişimcilik, siber güvenlik, yazılım, blockchain, yapay zeka, kişisel gelişim, iş fikri geliştirme gibi mühendislik ve mühendislik dışı alanlarda eğitimler verilerek "BİLİŞİME STATİK DEĞİL DİNAMİK BAKIŞ " isimli Bilişim Zirvesi gerçekleştirilecektir.

Etkinlik, Bursa ili dışında okuyan öğrenciler içindir. Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve başvuru için buraya tıklayabilirsiniz.
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