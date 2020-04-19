Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Astronotlar Dünya’ya Döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan iki Amerikalı astronot ile bir Rus kozmonot gezegenimize geri döndü. Üç kişilik ekip güvenli şekilde Kazakistan’a iniş gerçekleştirdi.

İnsanlığın uzay çalışmalarındaki en önemli başarılarından ve en temel üslerinden birisi, çeşitli ülkelerin katılımıyla inşa edilen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) olmuştur. İstasyonda sürekli olarak farklı ülkelerden gelen mürettebat bulunur.

62. keşif görevinde yer alan iki astronot Jessice Meir ve Andrew Morgan ile bir kozmonot olan Oleg Skripochka 17 Nisan’da Dünya’ya geri döndü. Ekip, Kazakistan’a güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Uzayda dokuz ay

Soyuz MS-15 uzay aracı, cuma günü ISS’den ayrıldıktan sonra gezegenimize yöneldi ve paraşütlerin de yardımıyla güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Kazakistan’da bulunan Jezkazgan şehrinin güneyine inen ekipten Jessica Meir ve Oleg Skripochka 205, Andrew Morgan ise 272 gündür uzayda idi.

Görevine 20 Temmuz’da başlayan ve 60., 61. ve 62. görevlerin bir parçası olan Morgan, bu sürede istasyonda gezegenimizin etrafında tam 4.352 tur attı. Morgan’ın yolculuğu, insan vücudunun uzun süreli uzay uçuşlarında nasıl tepki verdiğini anlamamızı kolaylaştıracak bilgiler toplamayı da sağladı.

Meir ve Skripochka ise 25 Eylül’de yine Soyuz MS-15 ile istasyona gitmiş ve 205 gün boyunca görevde kalmıştı. Tamamen kadınlardan oluşan bir ekibin gerçekleştirdiği ilk uzay yürüyüşünde de yer alan Meir ve toplamda uzayda geçirdiği zaman 536 güne ulaşan Skripochka ise gezegenimizin etrafında 3.280 tur attı.

Astronotlar yakında ABD’ye dönecek

Sağlık kontrollerinden sonra astronotlar, Rus helikopterleri ile Kazakistan’daki Baykonur şehrine götürülecek. Burada ekibin yolları ayrılacak ve Roscosmos kozmonotu Skripochka Rusya’da Star City’deki evine dönecek. Morgan ve Meir ise NASA’ya ait bir özel uçakla Houston’a gidecek.

Ekip uzayda geçirdiği süre boyunca pek çok farklı araştırmada yer aldı. Bunlar arasında su damlalarının oluşumunu inceleyen deneyler ve mini elektron mikroskopları ile parçacıkların gerçek zamanlı incelenmesi gibi deneyler de bulunuyor.

Ekibin dönüşü ile birlikte ISS’nin 63. keşif görevi de resmi olarak başlamış oldu. Bu göreve katılacak olan NASA astronotları Robert Behnken ve Douglas Hurley, 2011’den bu yana ISS’e ABD topraklarından giden ilk astronotlar olacak. Görevde Chris Cassidy istasyon komutanı olacak, Roscosmos’tan Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner de uçuş mühendisleri olarak görev yapacak.