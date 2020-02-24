NASA Matematikçisi Katherine Johnson, 101 Yaşında Vefat Etti

NASA’nın uzay keşifleri görevlerinde önemli roller üstlenen, bilimin öncü kadınları arasında yer alan bilim insanı Katherine Johnson, 101 yaşında hayata gözlerini yumdu. Johnson, ikonik bir figür olarak göze çarpıyordu.

NASA’nın ünlü matematikçisi, Hidden Figures kitabına ve filmine de ilham kaynağı olan bilim insanı Katherine Johnson, 101 yaşında vefat etti. Johnson, NASA’da John Glenn’in yörünge görevinde üstlendiği sorumlulukla biliniyordu.

Dünya çapında pek çok insanın, özellikle de bilime ilgi duyan kız çocukları ve kadınların, idolleri arasında yer alan Johnson, kariyeri boyunca pek çok uzay görevinde sorumluluk aldı ve bu alanda çalışmalara imza attı.

1918’den 2020’ye dikkat çekici bir hayat:

“Matematikçi. Lider. Kahraman. Katherine Johnson sadece Apollo astronotlarını Ay’a götüren yörüngeleri hesaplamaya yardımcı olmadı, dünya çapında kadınlar ve azınlıklar için uzay programlarındaki bir temsilciydi. Bugün anısını onurlandırıyoruz.”

Johnson, siyahi bir kadın olarak hayatının büyük kısmında ayrımcılığa maruz kaldı. ABD’de çok uzun süre devam eden ırkçılık, toplumu adeta ikiye bölmüştü. Katherine Johnson, siyahiler için olan okullarda eğitim aldıktan sonra beyazlarla aynı eğitimi alması için seçilen üç kişiden biri olmuştu.

Johnson, daha sonra ABD Ulusal Havacılık Tavsiye Komitesi’nin Langley Laboratuvarı'nda çalışmaya başladı ve ilk görevinde manevra yükleri üzerinde çalıştı. Bilim insanı, daha sonra kurum NASA hâline getirildiğinde ilk uzay yolculuklarında yörünge hesaplamalarında görev aldı. Johnson, Alan Shepard’ın Freedom 7 görevinde ilk Amerikan insanlı uzay uçuşunda da bulundu.

En yüksek madalyayla ödüllendirilmişti:

“Tanınmış #HiddenFigures matematikçisi Katherine Johnson’ın vefatından dolayı üzülüyoruz. Bugün, onun 101 yıllık hayatını kutluyor, ırksal ve sosyal bariyerleri yıkan mükemmelliğini onurlandırıyoruz.”

Johnson, ayrıca bilimsel araştırmalar da yaptı. Ünlü bilim insanının imzası bulunan toplam 26 makale yayınlandı. 1986 yılında emekli olan Johnson, 2015 yılında o dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirilmişti. Bu ödül, ABD’de sivillere verilen en yüksek seviyeli madalya olarak biliniyor.