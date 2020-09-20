Yayınlanmasına bir aydan daha kısa bir süre kalan FIFA 21'in en güçlü 100 oyuncusu EA Games tarafından paylaşıldı. Gelin hep birlikte listeyi inceleyelim.

Futbolsever oyuncular tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla beklenen FIFA serisi 6 Ekim 2020 tarihinde FIFA 21 ile piyasaya çıkıyor. Bundan önceki FIFA serilerini eylül ayında görücüye sunan EA Games, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yaşadığı çalışma aksaklıklarından dolayı bu sene oyunseverleri yaklaşık 15-20 gün kadar bekletmek durumunda kaldı.

Oyun hakkında birçok yeniliği ve değişimleri servis edip beklentileri arttıran EA Games’in her yıl kuşkusuz üstünde en çok durulan haberlerinden biri de oyuncu reytingleri.Özellikle Ronaldo ve Messi düellosu ne oldu? Bu yıl hangisinin reytingi daha yüksek? Gibi sorular FIFA 21 için de haftalar öncesinden merak edilmeye başlanmıştı.

2019 - 2020 sezonunda Liverpool 30 yıl aradan sonra lig şampiyonluğu ilan etti. Real Madrid, adeta La Liga kupasını Barça’nın elinden aldı. Juventus, her sene olduğu gibi Serie A’da lig şampiyonluğunu kutladı ve Bayern Münich Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupasını kaldırarak üçte üç yaptı.

Tüm bunlar, oyuncu reytinglerini belirlerken oldukça önemli unsurlar oluyor. Çünkü oyuncu değerlendirilmesi yapılırken yaş,şut-pas kabiliyeti,hız,dribling ve fizik gibi özelliklerin yanında takımıyla ulaştığı başarılar da dikkate alınıyor. Gelin bu koşulları yeterince sağlayan en güçlü 100 oyunculu listeyi birlikte inceleyelim.

10# Sadio Mane (90)

Yaş: 28

Kullandığı Ayak: Sağ

Ülke: Senegal

Sadio Mane FIFA 20’de 88 reyting ile listede 28. sırada yer aldı. Ancak Senegalli forvetin Liverpool’un Premier Lig'i 30 yıl aradan sonra kazanmasındaki katkısından dolayı FIFA 21’deki 10. sıraya yükselişini gayet haklı bir yükseliş olarak nitelendirmek doğru olacaktır.

9# Mohammed Salah (90)

Yaş: 28

Kullandığı Ayak: Sol

Ülke: Mısır

Dostu Mane’yle aynı reytinge sahip olan Mohammed Salah, listede 9.sırada yer buluyor. İyi bir sezon geçiren Salah 90 olan reytingini koruyor, ancak listedeki yerini koruyamıyor. 2020’de 8. sıradan listeye giren Mohammed Salah FIFA 21’de 9. sıraya geriliyor.

8# Kylian Mbappe (90)

Yaş: 21

Kullandığı Ayak: Sağ

Ülke: Fransa

Bir başka kaliteli sezonu daha geride bırakan Fransız golcü, Mohammed Salah’ı listede sollayarak 8. sıraya geliyor ve dünyanın en iyisi olma yolunda bir gelişme daha kaydediyor. FIFA 20’ye göre yalnızca bir reyting yükselse de sahip olduğu en yüksek reyting rekoruna ulaşıyor.

Hepsindan daha önemlisi, Kylian Mbappe bu yıl FIFA’nın kapak yıldızı olarak boy gösterecek. Böylesine genç yaşta kapak yıldızı olma başarısına sadece Messi ve Mbappe sahip.

#7 Virgil Van Dijk (90)

Yaş: 29

Kullandığı Ayak: Sağ

Ülke: Hollanda

FIFA 21’e göre Virgil Van Djik Premier Lig’in en iyi savunmacısı. Aynı zamanda Premier Lig’in en iyi 2. oyuncusu. FIFA 21, Liverpool’un ligi domine etmesindeki büyük payına saygı duyarak Van Djik’in 90 reyting almasına karar vermiş.

#6 Jan Oblak (91)

Yaş: 27

Kullandığı Ayak: Sağ

Ülke: Sırbistan

Evet artık 91’li reytinglere yükselmiş oluyoruz. Bu isim biraz daha önemli çünkü listedeki tek kaleci Jan Oblak. FIFA 20’deki reytingini korumayı başaran Slovak kaleci FIFA 21’e göre dünyanın en iyi kalecisi olarak kabul ediliyor. 27 yaşında olan başarılı file bekçisi reytingini daha ilerilere taşımak için halen genç sayılır.

#5 Neymar JR (91)

Yaş: 28

Kullandığı Ayak: Sağ

Ülke: Brezilya

PSG’nin Ligue 1’i kazandıktan sonrasında Şampiyonlar Ligi’nde finalde Bayern Munich engelini geçemedi. Ancak bu PSG’nin başarısız olduğu anlamına gelmez, aksine PSG’nin başarılı olduğu bir sezondu. Daha önce Şampiyonlar Ligi’nde yarı final başarısı bile yoktu.

Neymar sezon boyu orta şeker bir performans sergiledi. Kuşkusuz takımının şampiyon olmasında katkısı vardı. Ancak Şampiyonlar Ligi finalinde çok alt seviye performans sergileyen Neymar’ın geçen seneye göre 1 reyting düşmesinin sebebi bu olabilir. Tabi bu geçerli bir sebep mi bilemiyoruz.

#4 Kevin De Bruyne (91)

Yaş: 29

Kullandığı Ayak: Sağ

Ülke: Belçika

İngiltere Premier Lig’in adeta starı haline gelen Belçikalı orta saha oyuncusu 91 olan reytingini korumasını bildi. Listede onun reytinginin üstünde sadece 2 oyuncu var.

#3 Robert Lewandowski (91)

Yaş: 32

Kullandığı Ayak: Sağ

Ülke: Polonya

Harika istatistiklerle harika işlere imza atan Bayern Münih için olmazsa olmaz olan gol makinesi “Lewangolski” için çok da bir şey söylemeye gerek yok. Gerçekten inanılmaz bir sezon geçiren Lewandowski, üçte üç yapan bir takımın vazgeçilmez forvet oyuncusu.

#2 Cristiano Ronaldo (92)

Yaş: 35

Kullandığı Ayak: Sağ

Ülke: Portekiz

Yıllardır bu listelerin en tepesine ya da bir alt sırasına yerleşen Portekizli efsane isim Cristiano Ronaldo her ne kadar Real Madrid dönemlerindeki kadar aşırı seviyelerde başarılı olmasa da, 35 yaşında bir futbolcu için ulaşılması son derece zor üst seviye istatistiklere sahip olduğu kesin. Ronaldo’nun bu sezon Juventus formasıyla İtalya Liginde 31 ve şampiyonlar liginde 4 golü bulunuyor.

#1 Lionel Messi (93)

Yaş: 33

Kullandığı Ayak: Sol

Ülke: Arjantin

Geldik listenin en zirvesine.Şüphesiz bu sıraları hak eden bir isim Lionel Messi. Böyle yetenekler dünyaya bir asırda 2-3 kez gelir. Listedeki çoğu oyuncuya göre istisnai bir şekilde hiç kupa kaldıramayan, 8-2lik Bayern Münih karşılaşmasıyla trajedi yaşayan takımına rağmen Arjantinli efsane isim La Liga’da yaptığı 25 gol 21 asistlik çılgınca bir istatistikle listede birinci sıraya yerleşmeyi hak ettiğine karar kılınmış.

FIFA 21 en iyi 100 oyuncu listesinin geri kalanı: