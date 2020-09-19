Yeni emojilerin değerlendirildiği kuruluş Unicode Consortium, önümüzdeki aylarda kullanıma girecek 217 emojiyi tanıttı. Bu emojilerin yalnızca 7 tanesi tamamen yeni emojilerden oluştu.

İnternetin herkesin elinin altına girmesiyle birlikte insanlar, hislerini, düşüncelerini veya herhangi bir durumu anlatmak için artık yazının yanı sıra ifadelere de başvurmaya başlamıştı. 2000'li yılların hemen öncesindeyse 'emoji' ismini verdiğimiz, sarı daire kafaların üstüne göz, dudak ve ağız çizdiğimiz ifadeler ortaya çıkmıştı.

Günümüzde sayamayacağımız kadar çok emoji bulunuyor. Bu emojileri önümüze sunun en önemli kuruluşsa Unicode Consortium olarak biliniyor. Unicode Consortium, yeni emoji sunumlarını değerlendirerek belirli kriterler ışığında emojilerin dünyamıza girmesinin önünü açıyor.

217 yeni emoji geliyor:

İşte Unicode Consortium, son olarak bugün yayınladığı yeni blog yazısında hayatımıza girecek yeni emojilerini tanıttı. Yazıya göre Emoji 13.1 güncellemesiyle birlikte hayatımıza toplamda 217 yeni emoji katıldı. Bu emojilerin yalnızca 7 tanesi daha önce görmediğimiz emojiler oldu. Geriye kalan 210 emoji, mevcut emojilerin ten rengi değiştirmiş halleriydi.

Unicode Consortium tarafından onaylanan yeni emojiler, 'Yanan Kalp', 'İyileşen Kalp', 'Sakallı Kadın', 'Sakallı Birey', 'Nefes Veren Yüz', 'Bulutlardaki Yüz' ve 'Sarmal Gözlü Yüz' şeklinde isimlendirildi. Geriye kalan 210 emojiyse içinde birden fazla kişi barındıran emojilerin ten rengi değiştirmiş versiyonları oldu.

Yeni güncellemeyle birlikte 7 emoji kazanmış olsak da normal şartlarda 2021 yılında hiç emoji çıkmayacaktı. Çünkü Unicode Consortium, yıllık Unicode Standard sürümünü COVID-19 nedeniyle altı ay ertelemişti. Normalde Mart 2021'de çıkması planlanan sürüm, Eylül 2021'de bizimle olacak. Yani işletim sistemleri Unicode 14.0 güncellemesini ancak 2021'in sonu veya 2022 yılının başlarında kullanmaya başlayacak.

Unicode Consortium tarafından yapılan açıklamaya göre yukarıda gördüğümüz yeni emojiler, önümüzdeki aylarda kullandığımız cihazlarda ve platformlarda kendisini göstermeye başlayacaklar. Yeni emojiler hakkında düşündüklerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.