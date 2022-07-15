Unity CEO John Riccitiello, yaptığı yeni röportajında oyuncuları kızdırabilecek bir açıklamaya yer verdi. Riccitiello, oyundan para kazanmayı benimsemeyen geliştiriciler için 'aptallar' ifadesini kullanıdı.

Günümüz oyunları artık eskiye göre çok daha para kazanma odaklı içeriklere yer veriyor. Önceden oyunları satın alır, oynar ve bitirirken artık oyunlar çok daha zamandan bağımsız, ödüllü sandıklar ve sezon biletleri gibi araçlarla daha fazla para kazanma ürünlerine dönüştü. Bu durum elbette birçok oyuncuyu rahatsız ederken, para odaklı oyun geliştirmeye karşı olan geliştiriciler de bulunmuyor değildi.

Bugünse en popüler oyun motorlarından birisi olan Unity’nin CEO’sundan para odaklı oyun geliştirmeyen geliştiriciler hakkında hakaret niteliğinde açıklama geldi. CEO John Riccitiello, PocketGamer ile röportajında oyunları gelir kaynağı haline getirmeyen geliştiriciler için ‘lanet olası aptallar’ ifadesini kullandı.

Unity CEO’sunun çok konuşulacak açıklaması:

“Ferrari ve diğer bazı üst düzey otomobil üreticileri hala kil ve oyma bıçakları kullanıyor. Oyun endüstrisinin çok küçük bir kısmı bu şekilde çalışıyor ve bu insanlardan bazıları benim dünyada en sevdiğim, en güzel ve saf, zeki insanlardır. Aynı zamanda en büyük kahrolası aptallardan bazılarıdır.”

Tabii bu sözlerinin arka planını da açıkladı:

"Oyun endüstrisinde herkesten daha uzun süredir çalışıyorum. Eskiden, geliştiricilerin oyunlarını önceden hiçbir etkileşim olmadan doğrudan reklamcıya ve satış ekibine atması söz konusuydu. Bu model, birçok sanat formunun ve ortamın felsefesine dahil edilmiştir ve benim derinden saygı duyduğum bir modeldir. Özverilerini ve özenlerini biliyorum.

Ancak bu endüstri insanları, hâlâ bu felsefeye bağlı olanlar ile başarılı bir ürünü neyin nasıl ortaya çıkaracağını kitlesel olarak benimseyenler arasında ayırıyor. Ve hiçbir yerde, oyuncunun ne düşündüğünü umursamayan başarılı bir sanatçı tanımıyorum. Bu geri bildirim döngüsünün geri geldiği yer burasıdır ve bunu görmezden gelmeyi seçebilirler. Ama bunu hiç bilmemeyi seçmek iyi bir karar değil."

Aslında oyun içi ödemeler tadında olduğunda kabul ediliyor:

Oyun içi ödemeler her ne kadar tartışma konusu olsa da özellikle oynaması ücretsiz oyunlarda oyuncular tarafından kabul görüyor. Sonuçta bu oyunları oynamak tamamen ücretsiz başladığınızda herhangi bir kaybınız olmuyor. Yine aynı şekilde oyunu sevdiyseniz ve daha fazla eşyaya sahip olmak ya da daha hızlı ilerleme kaydetmek istiyorsanız, oyuna para verip vermemek de sizin kararınıza bağlı oluyor.

Tabii ücretsiz oyunlarda oyun içi ödemelerin de mantıksal bir sınırı belirlenmeli. Bu belirlenmediği takdirdeyse son olarak Diablo Immortal’da gördüğümüz durum oluşuyor. Diablo Immortal gibi ücretsiz olan ancak tamamen cüzdanınızın ne kadar açık olduğuna bağlı olarak oynanabilen oyunlar, oyuncu kitlesi tarafından ters elle itiliyor.

Peki siz, Unity CEO’sunun bu konudaki açıklaması hakkında neler düşünüyorsunuz?