Unity, bir yıldır gündemde olan tartışmalı fiyat politikasıyla ilgili açıklama yaptı. Bizzat CEO tarafından yapılan açıklamada, yeni politikanın tamamen iptal edildiği duyuruldu.

Dünyanın en çok tercih edilen oyun motorlarından Unity, uzun zamandır yeni fiyatlandırma politikası ile gündemde. Sadece şirketin faydasına olan yeni fiyatlandırma politikası, geliştiricilerin ve hâliyle oyuncuların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Unity CEO'su Matthew Bromberg, resmî internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, yeni fiyatlandırma politikasının resmen iptal edildiği açıklandı. Böylelikle geliştiriciler, bir yıl kadar süren sancılı süreçten sonra rahat bir nefes almış oldular.

Ancak Unity abonelik fiyatlarına zam gelecek

Matthew Bromberg'in açıklamasına göre Unity'da geliştirilen bir oyun, Unity Personal paketi kapsamında 200 bin dolar ciro yapana kadar ücretsiz olacak. Unity Pro aboneliğine yüzde 8, Unity Enterprise fiyatlarına ise yüzde 25 zam yapılacak. Fiyat artışları, Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Geliştiricilerin bu zamma razı geleceklerini şimdiden söyleyebiliriz.

Eylül 2023'te duyurulan yeni fiyat politikası, bir oyunu belirli sayıda indirildikten ve belirli bir miktarda para kazandıktan sonra sürekli maliyetli hâle getiriyordu. Çünkü geliştiricinin, her yükleme başına Unity'a ödeme yapması gerekecekti. Bu da en çok küçük geliştiricileri rahatsız etmişti. Zaten sınırlı kaynaklara sahip olan geliştiriciler, elde ettikleri kârı Unity'a vermiş olacaklardı. Neyse ki şirket, 1 yıl sonra da olsa hatasını anladı ve fiyatlandırma politikasını tekrar değiştirdi.