Ünlü YouTuber PewDiePie, Çin'de 'Yasaklandı'

YouTube'ta 100 milyondan fazla abonesi bulunan PewDiePie, yaptığı bir video nedeniyle Çin'de yasaklandı. Yasağın kapsamı ve süresi bilinmiyor.

Pewdiepie, Çin'de çevrimiçi olarak resmen yasaklandı. YouTuber bugün kanalında yayınlanan bir videoda doğruladı. Pewdiepie, Hong Kong’un demokrasi yanlısı protesto eylemlerine verdiği desteğin ve Çin Komünist Partisi lideri Xi Jinping ile alay etmesinin bir sonucu olarak Çin’den yasaklandığını iddia ederek “Peki çocuklar, başardık.” dedi. Pewdiepie, “Bunun olacağını biliyordum.” şeklinde bir itirafta bulunduktan sonra, artık videolarını izleyemeyen Çin'deki hayranları için üzgün olduğunu söyledi.

Pewdiepie, yasak nedeniyle çok üzgün görünmüyor. "Pewdiepie, Çin'de YASAKLANDI" konulu 15 dakikalık videosunun bir dakikasını bile bunu konuşmak için harcamadı. Videonun devamında ise normalde olduğu gibi reaksiyon gösterirken daha sonra Çince şarkılar dinleyerek devam etti. Şaşırtıcı bir şekilde, Pewdiepie iki farklı konunun neden tek bir videoda yer aldığından bahsetmedi.

Yasağın kapsamı henüz bilinmiyor

Pewdiepie’a koyulan yasağın ne kadar geniş olduğu henüz belli değil. Kendi sözleriyle, "Reddit'teki forumlar" ve Çin'deki "YouTube videoları" yasaklandı. Belki de TikTok veya Youku gibi genel popüler sosyal medya platformlarını veya Baidu gibi arama motorları da bu yasağa dahil olabilir. Pewdiepie’ın Çin’i ziyaret etmesinin yasak olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Pewdiepie'ın Çin'de yasaklanma nedeni olarak gösterdiği video, 16 Ekim tarihli "Hong Kong - Joker Ends Fortnite [MEME REVIEW]" videosu. Videoda Pewdiepie, Blizzard'ın Hearthstone oyuncusu Blitzchung'un yasaklanmasına ilişkin durumu, Hong Kong yanlısı yayınındaki açıklamasında yayınladı. Ayrıca South Park'ın Hong Kong'u eleştiren son bölümü hakkında konuşuyor. Son olarak da Pewdiepie, Çin devlet başkanı Xi'nin Winnie the Pooh ile karşılaştırılması konusunda şaka yaptı.

Pewdiepie'ın yasağı abartması ve ima ettiği kadar şiddetli olmaması da mümkün. YouTube video başlıklarında abartı yapmak her zaman uygulanan bir yöntem. Çin’in, hükümet değerlerine aykırı eleştirileri cezalandırması da pek nadir görülen bir şey değil. Pewdiepie'ın eleştirisi de bu yelpazenin içine giriyor.