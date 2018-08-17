Geçtiğimiz yılın sonlarında patlak veren 'Ducky Layne' çetesi davasında bugün görülen duruşmada 12 sanıktan 9'u tahliye edildi.

Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Tarık Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak ve Pınar Altuğ Atacan'ın sosyal medya hesaplarını tehdit, şantaj ve hile ile ele geçirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 12 sanıktan 9'u tahliye edildi.

Hiçbir davacının bilfiil bulunmadığı ve avukatları tarafından temsil edildiği 2. celsede; mahkeme, 9 tanığın yurtdışına çıkmamak şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Gökyar Şen, Doğukan Esentürk ve Veysel Demir hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle tutukluluğun devamına hükmederken, Engin Düzyatan ve eşi Ayşe Neslişah Düzyatan'ın mahkemeye katılımına davetiye çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme jargonuna hakim olmayanlar için şöyle özetleyelim; bu iki davacının iddiaları artık bil fiil dinlenilmek durumunda. Bir sonraki celseye de gelmezlerse haklarında 'zorla getirilme' emri çıkarılması söz konusu olabilir.

12 Ekim 2018 tarihinde üçüncü celsesi görülecek olan davada nihai sonucun yine aynı tarihte verilmesi bekleniyor. Dava hakkında oldukça ilginç bir bilgi daha mevcut: Örgütün liderliği ile suçlanan Gökyar Şen'in cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde geçireceği 3 hafta sonunda belli olacak.