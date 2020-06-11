Hellblade 2, Unreal Engine 5 Üzerinde Geliştiriliyor

Geçen gün PS5 demosuyla büyük bir beklenti yaratan Unreal Engine 5 motorundan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Xbox oyunu Hellblade 2’nin de Unreal Engine 5 ile geliştirildiği açıklandı.

Ninja Theory tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen ve grafikleriyle büyük övgüler olan Hellblade, yeni oyunuyla da benzer bir başarı yakalamayı amaçlıyor. Xbox tarafından doğrulanan bilgiye göre Ninja Theory, Hellblade 2’nin Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştiriyor. Geçtiğimiz ay bir PS5 demosunda karşımıza çıkan Unreal Engine 5 motoru, hem grafiksel hem de fiziksel anlamda oyunlara adeta boyut atlatıyordu.

Xbox Series X hakkında bilinmeyenleri açıklayan Xbox, Hellblade 2 için geliştirici firmanın Epic Games’in yeni oyun motorunu kullandığını söyledi. Yapılan açıklamada, yeni oyun aynı zamanda Xbox Series X’in de gücünü kullanacak. Bu da bizlere gösteriyor ki, ilk oyunuyla bizleri fazlasıyla etkileyen Hellblade, yeni oyunuyla da başarı yakalayabilir. İlk oyundaki hikayesi kısa ama son derece etkileyici olan oyunun Unreal Engine 5 motoruyla neler yapabileceği şimdiden merak konusu oldu.

PS5’in demosuyla aynı olmayabilir

Unreal Engine 5’in PS5 desteğiyle bizlere gösterdiği oyun motoru, Xbox’da da aynı kaliteyi yakalayamayabilir. Epic Games, Unreal Engine 5 demosunun PS5’te oynatılabildiğini doğruladı, ancak bu duyuru Xbox ya da PC için henüz yapılmadı. Bu platformlarda oyunların kalitesi çok daha iyi olabileceği gibi daha yetersiz de kalabilir. Epic Games, PS5’in SSD hızlarıyla çalışması için Unreal Engine 5’in bazı bölümlerini yeniden yazdığını söylemişti. Bu açıklama, oyun motorunun Xbox Series X oyunlarının daha kalitesiz görüneceği anlamına gelmiyor, sadece ortada bilinmezlik yer alıyor. Zira, Unreal Engine 5 ile geliştirilen Hellblade 2’nin de herhangi bir oyuniçi görseli paylaşılmadı.

Hellblade 2 hangi platformlara gelecek?

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hellblade 2’nin Xbox X Series ve PC’ye geleceği açıklandı. Bu da oyunun yüksek grafiklere sahip olacağını doğrulamış oluyor. Elbette, grafiksel anlamda daha fazla bilgi edinmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.