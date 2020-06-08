Yeni Gran Turismo'nun Logosu İçin Patent Alındı

Gran Turismo için yakın zamanda alınan yeni bir patent, serinin yeni oyununun yakında duyurulabileceğine işaret ediyor. Yeni nesil Gran Turismo oyunun yakında, pek çok oyunun duyurulacağı bir PlayStation 5 etkinliğiyle karşımıza çıkabileceğini düşünülüyor.

Gran Turismo serisinin yeni oyunu hakkındaki sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce Gran Turismo 7'ye ait olduğu iddia edilen bir logo ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Arjantin'de kaydedilen ve geçtiğimiz hafta ertelenen PS5 etkinliğinin planlandığı tarihten bir gün önce, 4 Haziran'da yayınlanan bir patent, yeni Gran Turismo logosunu gözler önüne seriyor.

Yeni Gran Turismo patentleri, ResetEra kullanıcısı RoninStrife tarafından ortaya çıkarıldı. Birbirine bağlı üç patent, yeni bir Gran Turismo oyununa, Gran Turismo logosuna ve Gran Turismo oyunlarını geliştiren Polyphony Dijital'in logosuna işaret ediyor. Patentlerin yeni Gran Turismo oyunu için alındığı belli olsa da oyunla ilgili herhangi bir detay içermediğini belirtelim.

Gran Turismo patentinde yer alan yeni logo:

Polyphony Digital, yeni Gran Turismo için 4K'nın ötesine geçtiğini ve hatta bazı varlıklarının özellikle 8K'da yapıldığını açıklamıştı. Geliştirici o açıklamadan beri Gran Turismo 7 hakkında bilgi vermeyi reddetmiş olsa da patentlerin yayınlandığı tarih, PS5 için gelmesi muhtemelen yeni yeni Gran Turismo oyununun yakında duyurulabileceğini gösteriyor. Sony, muhtemelen ertelenen PS5 etkinliği ile geri döndüğünde popüler yarış serisinin merakla beklenen yeni oyuna da yer verecek.

Patentler her zaman gerçeğe bir ürün olarak karşımıza çıkmıyor, ancak yeniden markalaşma çalışması, kaçınılmaz bir Gran Turismo oyununa işaret eden somut kanıtlar olarak ele alınabilir. Gran Turismo serisi yıllardır Playstation'a özel oyunlarla karşımıza çıktı ve PS5'in donanım imkanlarını zorlayacak yeni bir oyunun geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

PS5'in ultra hızlı SSD ve ekstra donanım gücü ile yeni nesil Gran Turismo'nun neler sunacağını hayal etmek zor. Diğer yandan konsolun yeni DualSense kontrol cihazı, özellikle Gran Turismo gibi oyunlarda farkını ortaya çıkaracak. Dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikler, gaza bastığınızda farklı pist koşullarında ve araba çarpışmalarında daha ayrıntılı bir hissiyat sunacak.

Yeni Gran Turismo, PS5'in yarış oyunları portföyüne mutlaka eklenecektir. Gran Turismo oyununa işaret eden patente buradan, Gran Turismo logosunun yer aldığı patente buradan ve Polyphony Digital için kaydedilen logonun bulunduğu patente buradan erişebilirsiniz.