Unreal Engine 5 ile Superman Oyunu Geliştirildi

Bir geliştirici, geçtiğimiz günlerde Epic Games tarafından tamamen yayımlanan oyun motoru Unreal Engine 5 ile geliştirdiği Superman benzeri oyunu paylaştı. Oldukça iyi grafik ve mekaniklere sahip olan bu demo, gelecekteki süper kahraman oyunlarının ne denli büyüleyici olabileceğini ortaya koydu.

Hızla gelişen teknoloji, neredeyse tüm sektörlerde büyük etki yaratıyor. Oldukça popüler olan oyun sektörü de bunlardan biri. ABD merkezli oyun devi Epic Games, geçtiğimiz günlerde yeni oyun motoru Unreal Engine 5’i resmi olarak indirmeye açmıştı. Yıllardır beklenen bu motor da hem geliştiricilerde hem de oyunseverlerde heyecan yaratmıştı.

Oyunlarda devrim yaratabileceği belirtilen Unreal Engine 5’in yayımlanmasının ardından geliştiricilerden yeni haberler gelmeye başladı bile. Şimdi de Volod isimli bir geliştirici, motoru kullanarak oluşturduğu Superman benzeri bir oyunu sosyal medya üzerinden paylaştı ve gelecekte çıkabilecek süper kahraman oyunlarının nasıl olabileceğini gözler önüne serdi.

Gelecekte çıkacak süper kahraman oyunlarına bir bakış

Videoyu görüntüleyemeiyorsanız buraya tıklayın

Videoya baktığımızda oyundaki karakterin fiziksel olarak popüler çizgi roman karakteri Superman’e pek benzemediğini görüyoruz. Ancak; bu karakterin uçuşu ve hızı, ‘Çelik Adam’ lakaplı süper kahramanı bir hayli andırıyor. Ayrıca oyunun mekanikleri, grafikleri ve şehir yapısı da yeni motorla ne denli güzel yapımlar çıkabileceğini ortaya koyuyor.

Açıklamalara göre sanatçı, geçen yıl Unreal Engine 5 ile geliştirilen ve büyük ilgi gören Matrix Awakens demosundaki şehir yapısını ve aydınlatmada kullanılan Lumen gibi özellikleri bu oyunda da kullanmış. Ayrıca geliştiricinin yakında bu demoyu yakında piyasaya sürme ihtimalinin bulunduğunu da eklemeden geçmeyelim.

Unreal Engine 5’in yayımlanmasından birçok yeni oyun haberi gelmeye başlamıştı. Bizim de sizlere aktardığımız üzere geçtiğimiz günlerde yeni Tomb Raider oyunun bu motorla geliştirileceği ifade edilmişti. Ayrıca hayranların sabırsızlıkla beklediği The Witcher serisinin yeni oyunun da bu motorla geliştirileceği CD Projekt Red tarafından ifade edilmişti. Volod isimli geliştiricinin bu demosuna baktığımızda da Spider-Man’den Superman’e kadar çok sevdiğimiz süper kahraman oyunlarının gelecekte oldukça gerçekçi görüntüler ve iyi mekaniklerle gelebileceğini söylemek yanlış olmaz.