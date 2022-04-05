Crystal Dynamics, yeni Tomb Raider oyununu resmen duyurdu. Oyunun hiç olmadığı kadar gerçekçi bir oyun deneyimi sunan Unreal Engine 5 ile geliştirileceği açıklandı.

Bugün oyun ve teknoloji dünyası için oldukça hareketli ve güzel haberlerle dolu bir gün. Epic Games tarafından düzenlenen ve Unreal Engine 5'in resmen yayınlandığı State of Unreal etkinliği gündeme damga vururken bir yandan da Windows 11'e gelen yeni güncellemeler ve Apple'ın WWDC etkinliğinin tarihinin açıklanması gibi gelişmeler yaşadık.

Bu yoğun gündemde bir diğer haber ise yine State of Unreal etkinliği kapsamında Tomb Raider serisinin geliştiricisi Crystal Dynamics'ten geldi. Geliştirici şirket, Unreal Engne 5 ile geliştirilecek yeni Tomb Raider oyununu duyurdu.

''Yüksek kalitede bir sinematik aksiyon-macera deneyimi''

State of Unreal 2022 sırasında oyunu duyuran Crystal Dynamics'in Tomb Raider franchise genel müdürü Dallas Dickinson, yaptığı açıklamada yeni Tomb Raider oyununa yönelik beklentileri epey yükseltecek ifadeler kullandı. Oyunu 'yüksek kalitede bir sinematik aksiyon-macera deneyimi' olarak anan Dickinson, oyuna dair herhangi bir detay vermedi.

Oyundan henüz bir görüntü, hikayeye dair bir detay, çıkış yılı gibi bilgiler gelmemiş olsa da Unreal Engine 5 ile oyun geliştirme akımına dahil olan bir sonraki şirket olan Cyrstal Dynamics'in de bu yeni oyun motorunun hakkını vereceğine inanmak istiyoruz. Ancak daha fazla detay için biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.