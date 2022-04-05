Epic Games, Unreal Engine 5’i Resmen Yayınladı

Epic Games’in 2 yıl önce duyurduğu ve o günden bu yana teknoloji demolarındaki foto-gerçekçilik ile bizleri büyülemeyi başaran oyun motoru Unreal Engine 5, bugün gerçekleşen State of Unreal etkinliğinde resmi olarak indirmeye açıldı.

Uzun süredir teknoloji demoları yayınlanan, çeşitli AAA oyunlarda kullanıldığının haberini yaptığımız muazzam kuvvetteki oyun motoru Unreal Engine 5, Epic Games tarafından sonunda resmen herkese açık bir şekilde yayınlandı.

Unreal Engine 5 duyurulalı neredeyse 2 yıl olacak. Bugün gerçekleşen State of Unreal etkinliğinde Epic Games, Unreal Engine 5’in şu anda Epic Games Store’dan indirmeye açık olduğunu belirtti. Gelin Unreal Engine 5’in geliştiriciler için ne gibi yenilikler getirdiğine beraber göz atalım.

Unreal Engine 5 ile foto-gerçekçi görüntüler bir üst safhaya çıkıyor

Bu güncellenmiş oyun motorunda geliştiriciler için aralarında artırılmış performans ve güncellenmiş arayüz de bulunan çok fazla sayıda geliştirmeler bulunuyor. Ancak tabii ki Unreal Engine 5’in en çok öne çıkan özelliği foto-gerçekçi görüntüler üretebilmek için tasarlanmış olması. Foto-gerçekçi teknolojilerin içerisinde Lumen ve Nanite özellikleri bulunuyor.

Lumen, gerçeğe daha yakın aydınlatma için tamamen dinamik bir küresel aydınlatma elde etmenizi sağlarken Nanite, size muazzam miktarda geometrik ayrıntı sağlayarak daha gerçekçi oyunlar ve deneyimler yaratma olanağı veriyor. Unreal Engine 5’te ayrıca ekiplerin bölgesel olarak bağımsız bir şekilde çalışmasını kolaylaştırmak adına bir açık dünyanın bölümlerini ayırma gibi pratik araçlar da mevcut.

Bütün bu özellikler bir araya geldiğinde yüksek kalitede büyük ölçekli oyunlar yapmak artık geliştiriciler için çok daha kolay hâle gelecek. Hatta bildiğiniz gibi CD Project Red, yeni Witcher oyununu duyurduğunda geliştirme süreci için Unreal Engine 5’i kullandıklarını belirtmişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.