Unreal Engine 5’in Akıl Almaz Grafikli Videosu

2020 yılında duyurulan ve Epic Games’in elinde bulunan Unreal Engine’İn yeni sürümü Unreal Engine 5’in dudak uçuklatan grafiklere sahip bir videosu paylaşıldı. Videoyu izlediğinizde gerçek ile sanal dünyayı ayırt edememeye başlayabilirsiniz.

Epic Games’in göz bebeği Unreal Engine’in en yeni sürümü Unreal Engine 5 bir süredir test ediliyor ve hatta birkaç önemli AAA oyun bu motor ile geliştiriliyor. Bu oyunların arasında The Witcher’ın yeni oyunu da yer alacak.

Unreal Engine 5 ilk olarak 2020'de duyurulmuştu ve o zamandan beri motorun potansiyelini gösteren çok sayıda teknik video yayınlanmıştı. İleride merakla beklenen birçok oyun, daha önce de söylediğimiz gibi bu oyun motorundan güç alacak. Bu sebeple geliştiricilerin bu motorun sunduğu özelliklerden nasıl yararlanabilecekleri merakla bekliyoruz.

Unreal Engine 5’in dudak uçuklatıcı grafikleri:

Birkaç gün önce paylaşılan bu videoda Unreal Engine 5 oyun motorunun inanılmaz gerçekçi grafiklere sahip mekanlar oluşturmak için nasıl kullanılabileceğini görebiliyoruz. Videoda yol izleme teknolojisi ile bezenmiş motorun en son sürümünde oluşturulmuş gerçekçi bir tavan arasını görüyoruz. Bazı aydınlatma fireleri olmasa bu görüntünün gerçek olmadığına inanmak bir hayli zor.

Videoda kullanılan kamera teknikleri sayesinde görüntünü daha çok gerçekmiş gibi görünüyor ancak en çene düşüren nokta kesinlikle oyulmuş ahşapların kıymıklarının teker teker görülebilmesi. Siz Unreal Engine 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.