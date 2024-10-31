UPS kargo şirketinin araçlarının sola döndüğüne pek rastlayamazsınız. Anca gerçekten zorunda kaldıklarında dönerler. Kulağa saçma gelen bu stratejinin sebebi ne olabilir?

Dünyanın en büyük gönderi ve lojistik şirketlerinden biri olan UPS, yollarda mecbur kalmadıkça sola dönmüyor.

Bu stratejisinin ardında, kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek birçok avantaj yatıyor. Birer birer bakalım ve sistemin nasıl işlediğini görelim.

UPS’in sola dönüşlerden kaçınması, matematiksel analiz ile desteklenen ve uzun yıllardır uygulanan bir yöntem.

UPS, 2008 yılında "ORION" (On-Road Integrated Optimization and Navigation) isimli rota optimizasyon yazılımını hayata geçirdi.

ORION, sürücülerin sağa dönüş ağırlıklı yollar izlemesini sağlayarak sola dönüşlerin sadece gerçekten gerekli durumlarda yapılmasını sağlıyor.

Bu yazılım hem teslimat verimliliğini artırıyor hem güvenlik sağlıyor hem de yakıt tüketimi ve karbon salınımını azaltarak çevresel etkileri minimuma indirmeyi hedefliyor.

Sola dönüşlerin trafik kazalarında büyük payı var. Örneğin ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne göre, trafik kazalarının %53’ü sola dönüş sırasında meydana gelirken sağa dönüşlerde bu oran %5.7; yani azımsanamayacak bir fark var.

Bunun yanı sıra sola dönüşlerde trafik akışını beklemek gerektiğinde araçlar boşta çalışarak daha fazla yakıt harcıyor. UPS’nin kullandığı sistem sayesinde ise yılda yaklaşık 37.854.100 litre yakıt tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca 20.000 ton daha az karbon salınımı oluşuyor.

Peki nasıl işliyor bu yazılım?

ORION; sadece sağa dönüşleri değil, aynı zamanda belirli yerlerin trafik yoğunluğunu, hava koşullarını ve kargo yükünü de analiz ediyor. Böylece en kısa ve güvenli rotayı belirliyor.

Yazılım, rota üzerinde neredeyse hiç sol dönüş yapmadan teslimatın nasıl tamamlanabileceğini hesaplıyor ve gereken durumlarda sınırlı sayıda sol dönüş yapılmasına izin veriyor.

Sonuç olarak maddi açıdan tasarruf etmenin yanı sıra çevreye verilen zararı azaltıp güvenliği artırıyor.

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