Urban Armor Gear’ın iPhone 9/SE 2 Kılıfları Ortaya Çıktı

Yıllardır beklenen iPhone SE 2’ye ya da diğer ismiyle iPhone 9’a hiç olmadığımız kadar yakın olabiliriz. Amerikalı ünlü telefon kılıfı üreticisi Urban Armor Gear’ın tasarladığı ve yakın zamanda satışa sunmayı hazırlandığı 4.7 inçlik bir iPhone kılıfı, yeni bir heyecan ve söylenti dalgasına neden oldu.

Daha önce pek çok söylentiye konu olan iPhone 9 için henüz resmi bir çıkış tarihine sahip olmasak da, telefonla kısa süre içinde tanışacağımızı tahmin ediyoruz. 9to5mac’in aktardığı bilgilere göre, kılıf üreticileri bütçe dostu iPhone modeli için tasarladıkları kılıfları bu hafta Best Buy gibi online perakende sitelerine göndermeye başladı.

Popüler bir kılıf üreticisi olan Urban Armor Gear’ın iPhone 9'a ait olduğu iddia edilen kılıfının kutusunda “Yeni iPhone 4.7 inç, 2020” ibaresi bulunuyor. Bununla birlikte, kılıf gönderilen söz konusu perakendecilere yeni kılıfları 5 Nisan'a kadar satmamaları yönünde talimatı verildi. 5 Nisan'ın iPhone 9'un çıkış tarihi olması pek olası değil, yine de Apple’dan sürpriz bir açıklama gelirse şaşırmamak gerekiyor.

iPhone 9 için tasarladığı tahmin edilen kılıf

2016 yılında tanıtılan iPhone SE’nin yeni jenerasyonunu çok uzun bir zamandır bekliyoruz. Bu yılın başlarında basına yansıyan bazı haberler, iPhone 9 ismini alan cihazın şubat ayında üretime gireceğini ve 2020’nin mart ayında ise satışa çıkacağını iddia ediyordu ancak şu an için bu beklentiler karşılık bulmadı. Koronavirüs salgını da bu gecikmede etkili olabilir.

iPhone 9 tasarımının iPhone 8'e benzemesi ve FaceID yerine Touch ID teknolojisine sahip olması bekleniyor. 4.7 inçlik bir ekranla gelecek olan akıllı telefon, 3GB RAM, 64/128GB depolama alanı ile birleştirilmiş A13 yongası tarafından desteklenecek. Ayrıca yeni bütçe dostu modelin yanında muhtemelen iPhone 9 Plus adı verilen 5.5 inçlik daha büyük bir versiyon da olacak. 4.7 inçlik modelin taban fiyatının 400 dolar olması beklenirken, Plus modeli için herhangi bir fiyat tahmini bulunmuyor.