5G'li iPhone'lar Koronavirüsten Etkilenmeyecek İddiası

Apple’ın uzun zamandır beklenen 5G’li ilk iPhone modeli için geri sayım sürerken, bugün yayınlanan bir haber, telefonun planlandığı gibi sonbaharda lanse edileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, aynı haberde Cupertinolu şirketin gelecekteki bazı ürünlerinin koronavirüs salgını nedeniyle beklenenden daha geç piyasaya çıkabileceği söyleniyor.

Bloomberg’in sayfalarına taşıdığı haberine göre dünyanın en büyük iPhone üreticisi olan Foxconn, sıkı karantina önlemleri hala devam ettiği için Zhengzhou'daki ana iPhone-montaj tesisinin yeniden açılışını ertelemek zorunda kaldı.

Haberde, seri üretimin muhtemelen mayıs ayına kadar başlamayacağı ancak bu durumun, 5G’li iPhone’un planlandığı gibi önümüzdeki sonbahar aylarında tanıtılmasına engel olmayabileceği belirtiliyor. Cupertinolu şirketin en önemli tedarik ortaklarından biri olan Foxconn, 2019'un dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 24 düşüşle 1.58 milyar dolar kar açıklamıştı.

Ocak ayında bir iPhone tedarik zincirinden önemli bir isim Nikkei Asian Review’a verdiği demeçte koronavirüs salgınının hem iPhone hem de AirPods’ların üretiminde 'büyük belirsizlikler ve zorluklar' yarattığını belirtmişti. Geçtiğimiz hafta Reuters’ın paylaştığı bir haberde ise gelecekteki iPhone modelleri için üretim hacminin düşürüldüğü ancak lansmanın planlanan tarihte gerçekleşme şansının olduğu ifade edilmişti.

Apple'ın sonbaharda bir adet 5.4 inçlik model, iki adet 6.1 inçlik model ve bir adet 6.7 inçlik model şeklinde dört iPhone 12 modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Tüm cihazların OLED ekranlı olduğu ve 5G'yi desteklediği söylentileri var. Cihazların ayrıca iPad Pro veya ‌‌iPhone‌‌ 4 gibi daha düz kenarlı metal çerçeve içeren yeni bir tasarıma sahip olabilecekleri de iddia ediliyor. Ek olarak, aralık ayında analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2021'in ikinci yarısında Lightning konektörsüz üst düzey bir ‌iPhone‌ modeli piyasaya süreceğini iddia etmişti.