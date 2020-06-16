Zihninizi Açacak En İyi 20 Üretkenlik Uygulaması

Bu yazımızda iOS ve Android akıllı telefonlarınız için zamanı verimli bir şekilde kullanmanıza katkı sağlayacak ve üretkenliğinizi artıracak en iyi 20 üretkenlik ve planlama uygulamasını sizin için listeledik.

Zamanımızın büyük bir kısmını teknolojik cihazlardaki uygulamaları kullanarak harcıyoruz. Bu yaptığımız eyleme "harcamak" dedik, çünkü zamanı verimli ve planlı geçirmek yerine verimsiz bir şekilde geçiriyoruz. Peki bunu nasıl önleyebiliriz?

Hayatımızı düzene sokmamıza yardım edecek, kolaylaştıracak ve verimliliği arttıracak üretkenlik uygulamaları ile bu sorunun önüne kolayca geçebiliriz.

Üretkenlik uygulamaları, adından da anlaşılacağı üzere üretkenlik ve verimlilik seviyemizi artıran, hayatımızı olduğundan daha kolaylaştıran aplikasyonlardır. İhtiyaca göre çeşitli üretkenlik uygulamaları mevcuttur. Alışkanlık takibi yapanlar, organize olmamızı sağlayanlar veya odaklanmamızı sağlayanlar gibi üretkenlik uygulamalarının birçok türü mevcuttur.

Sizin için seçtiğimiz üretkenlik uygulamaları:

Todoist

Adobe Photoshop Sketch

Trello

Forest

Slack

Evernote

1Password

Dashlane

Things

Dropbox

Google Keep

RescueTime

Grammarly

Bear

Paper

CamScanner

Focus-To-Do

24me

Google Drive

Productive

Todoist

Geliştiricisi: Doist

Doist Puanı: 4,6 yıldız

4,6 yıldız Boyutu: 103 MB

Todoist, ihtiyaçları karşılayacak kadar işlevsel, ilk kez kullananlar için kafa karıştırmayacak kadar minimalist bir görev yöneticisi uygulamasıdır. Kişisel işlerinizi, hedeflerinizi ve alışkanlıklarınızı takip edebilirsiniz. Haftanın sonunda, o hafta neleri tamamladığınızı sizin için listeliyor. Birçok platformda kullanılması, çevrimiçi çalışması ve çok fazla fonksiyon sunması Todoist’i diğer uygulamalardan ayırıyor.

Adobe Photoshop Sketch

Geliştiricisi: Adobe

Adobe Puanı: 4,7 yıldız

4,7 yıldız Boyutu: 120 MB

Adobe Photoshop Sketch yaratıcı çizimlerinizi iPad, iPhone veya Android cihazlarınızda bir araya getiriyor. Uygulama sayesinde nerede olursanız olun, ilhamınızın geldiği an size yaratıcı ve büyüleyici çizimler yapabilme olanağı sunuyor. Kurşun kalemler, markörler ve özel fırçalar gibi araçlar sayesinde eskizlerinizi gerçeğe benzetmeniz şimdi daha kolay. Ayrıca karışım modlarını kullanarak doğal renk değişimleri elde edebilirsiniz.

Trello

Geliştiricisi: Trello

Trello Puanı: 4,5 yıldız

4,5 yıldız Boyutu: 100 MB

Trello, ekip çalışmasına yönelik çoklu iş yürütme uygulamasıdır. Günlük işlerinizi, programlarınızı organize ve takip edebileceğiniz panolar veya listeler oluşturabilir, bunları ekibinizle veya istediğiniz herhangi bir kişiyle paylaşıp iş birliği yapabilirsiniz. Yapılan çalışmaları, yapılacak çalışmaları, hedefleri tek bir ekranda görebilir ve organize edebilirsiniz. Ayrıca uygulamayı hem mobil uygulamalar ile hem de web üzerinden kullanabilirsiniz.

Forest

Geliştiricisi: Seekrtech

Seekrtech Puanı: 4,6 yıldız

4,6 yıldız Boyutu: 58 MB

Forest, odaklanma konusunda size yardım edebilecek en iyi uygulamalardan biri. Telefonda ne kadar zaman geçirdiğinizi ölçüyor ve size bunu bildiriyor. Bunu diğer uygulamalardan daha farklı bir şekilde yapıyor. Ormana bir tohum ekiyorsunuz, telefonunuzda ne kadar az zaman harcarsanız bu tohum o kadar büyüyor. Gerektiğinden fazla telefonunuzu kullanırsanız ağacınız solarak ölüyor. Kimse bir ağacı soldurmak istemez, değil mi?

Slack

Geliştiricisi: Slack Technologies

Slack Technologies Puanı: 4,3 yıldız

4,3 yıldız Boyutu: 38 MB

Slack sayesinde iş grubunuzla iletişimi kanalları üzerinden sağlayabilir, belgeler paylaşabilir, görüntülü arama yapabilirsiniz. Uygulamada tutulan konuşmalar sayesinde kolayca kimin, ne zaman, ne söylediğini bulabilirsiniz.

Evernote

Geliştiricisi: Evernote

Evernote Puanı: 4,3 yıldız

4,3 yıldız Boyutu: 127 MB

Evernote ile notlarınızı, belgelerinizi ve araştırmalarınızı dilediğiniz gibi düzenleyebilir, daha sonra istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Uygulamamanın tüm cihazlarınızda senkronize olabilmesi sayesinde bilgilerinizi gittiğiniz her yere yanınızda götürebilirsiniz. Uygulama içerisinde verimliliği artıracak yapılacaklar listesi, hatırlatıcılar ve tarihler gibi birçok özellik bulunmakta.

1Password

Geliştiricisi: AgileBits

AgileBits Puanı: 4,2 yıldız

4,2 yıldız Boyutu: 15 MB

Sürekli olarak şifrenizi unutuyor veya karıştırıyorsanız bu uygulama tam size göre. Birden fazla web sitesinde oturum açmanızı ve şifrelerinizi yönetmenizi sağlayan bu uygulama sayesinde favori sitelerinize güvenli bir şekilde giriş yapabilirsiniz. 1Password bu esnada diğer cihazlarınız arasında senkronize oluyor ve bilgilerinizi güvenli bir şekilde şifreliyor.

Dashlane

Geliştiricisi: Daslane

Daslane Puanı: 4,7 yıldız

4,7 yıldız Boyutu: 130 MB

Dashlane, şifrelerinizi ve giriş bilgilerinizi saklamanızı sağlayan bir uygulamadır. Otomatik doldurma, güçlü şifre oluşturma gibi özellikleri sayesinde şifre yönetimini kolaylaştırıyor. Dashlane’i benzersiz kılan şey şifrelerinizi saklaması dışında adresinizi, telefon numaralarınızı ve kredi kartlarınızın bilgilerini de burada güvenle saklıyor olmasıdır. Böylece çevrimiçi yaptığınız siparişlerde finansal bilgileriniz de güvenle korunur.

Things

Geliştiricisi: Cultured Code

Cultured Code Puanı: 4,8 yıldız

4,8 yıldız Boyutu: 90 MB

Things, yalnızca Apple kullanıcıları için oluşturulmuş kişisel bir verimlilik yazılımıdır. Bu uygulamayla görevler ve etiketler ekleyebilir, projeler oluşturabilir ve bir haftanızı rahatlıkla planlayabilirsiniz.

Keep

Geliştiricisi: Google

Google Puanı: 3,5 yıldız

3,5 yıldız Boyutu: 80 MB

Google Keep kullanımı kolay, bilgileri paylaşması kolay, takip etmesi kolay bir uygulama. Notlarınızı kaydedebilir, düzenleyebilir ve başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Hareket halinde olsanız bile sesli not alarak söylediklerinizi otomatik olarak yazıya dönüştürebilirsiniz. Hızlı erişim için önemli notlarınızı en üste sabitleyebilirsiniz. Uygulama Google Drive ile birlikte çalışmak üzere tasarlandığı için aldığınız notları senkronize edebilir, herhangi bir platformandan kolayca ulaşabilirsiniz.

RescueTime

Geliştiricisi: Rescuetime

Rescuetime Puanı: 3,7 yıldız

3,7 yıldız Boyutu: 20 MB

Telefonunuzun başında harcadığınız zamanı hangi web sitelerinde veya uygulamalarda geçirdiğinizi tespit ediyor. RescueTime sayesinde hangi web sitelerini veya uygulamaları kullanmayı azaltmanız gerektiği konusunda fikir sahibi oluyorsunuz.

Grammarly

Geliştiricisi: Grammarly

Grammarly Puanı: 4,1 yıldız

4,1 yıldız Boyutu: 119 MB

İngilizce yazım denetimi ve cümle düzeltme programı olan Grammarly, yazım, dilbilgisi ve imla kurallarını kontrol ederken gelişmiş sözlük dağarcığı sayesinde yazmış olduğunuz metinleri sadece düzeltmekle kalmıyor aynı zamanda gelişmesine de katkı sağlıyor.

Bear

Geliştiricisi: Shiny Frog

Shiny Frog Puanı: 4,4 yıldız

4,4 yıldız Boyutu: 58 MB

Pratik ve sade bir tasarıma sahip olan Bear, not almak ve yapılacaklar listesi hazırlamak için ideal bir not tutma uygulaması. Sade olması bu kadar sevilmesinin başlıca sebeplerinden. Uygulamanın yüklü olduğu cihazlar arasında otomatik senkronize özelliği de mevcut. Kullanıcılara göre uygulamanın tek eksiği Android cihazlarda olmaması.

Paper:

Geliştiricisi: WeTransfer

WeTransfer Puanı: 4,5 yıldız

4,5 yıldız Boyutu: 70 MB

Paper, iPad için özel olarak tasarlanan basit bir çizim uygulaması. Uygulamanın arayüzünün sadeliği ve son derece kolay kullanımı sayesinde beğeni topluyor. Fırça seçimi ve renk yelpazesi konusunda oldukça kapsamlı olan uygulama, bulut tabanlı yedekleme de yapıyor.

CamScanner

Geliştiricisi: INTSIG

INTSIG Puanı: 4,8 yıldız

4,8 yıldız Boyutu: 150 MB

Bir belge taratma uygulaması olan CamScanner sayesinde belgenizi taratmak için yazıcı bulmaya veya kırtasiyeye gitmenize gerek kalmıyor. Belgenin fotoğrafını çekip yükledikten sonra tarattığınız belge en iyi görüntü kalitesiyle kullanıma hazır hale geliyor. CamScanner’ın bu taratılan belgeleri depolama özelliği de bulunuyor.

Focus To-Do

Geliştiricisi: Shenzhen Tomato Software

Shenzhen Tomato Software Puanı: 4,7 yıldız

4,7 yıldız Boyutu: 68 MB

Pomodoro tekniği ile yapılacaklar listesini birleştiren uygulama Focus To-Do, işlerinizi daha verimli ve daha odaklı bir şekilde tamamlamanızı sağlıyor. Her 25 dakikada bir 5 dakikalık molalar verdiren bu tekniği baz alan uygulama, odağınız ve motivasyonunuz bozulmadan görevlerinizi yerine getirmemize yardımcı oluyor.

24me

Geliştiricisi: 24me Ltd

24me Ltd Puanı: 4,6 yıldız

4,6 yıldız Boyutu: 102 MB

24me, günlük hayatta sıklıkla ajanda kullanan ve ajandasını yanından ayırmayanlar için geliştirilen bir uygulama. Günü yaklaşan ödemelerinizi, aile ve arkadaşlarınızla alakalı özel günleri ve daha birçok önemli etkinlikleri hatırlatır, akıllı uyarıları sayesinde o günkü rotanızın trafik yoğunluğu, bir sonraki günün hava durumu gibi size ufak bilgiler ve hatırlatmalar verir.

Productive

Geliştiricisi: Apalon

Apalon Puanı: 4,4 yıldız

4,4 yıldız Boyutu: 144 MB

Productive, belirlediğiniz kişisel hedeflerinizi takip etmenizi sağlayan bir uygulamadır. Kolay arayüzüne sahip olmasının yanında, yeni hedeflere ulaşmanıza ve yeni alışkanlıklar edinmenize yardımcı olur. Alışkanlıklarınızı akıllı hatırlatıcılar sayesinde size hatırlatır ve günün her saati için neleri programladığınızla ilgili size bir özet verir.