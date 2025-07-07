Son yıllarda iyice popülerleşen evden çalışma modeli, bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Biz de evden çalışanların kullanabileceği, üretkenliği artıracak en iyi uygulamaları derledik.

Özellikle COVID sonrası iyice yaygınlaşmaya başlayan evden çalışma modeli, esneklik ve konfor sunmasıyla birçok şirket ve çalışanın ilk tercihi hâline gelmiş durumda. Ancak evden çalışmak, mental sağlıktan zaman yönetimine bazı zorlukları da beraberinde getirebiliyor. Neyse ki teknoloji, bu konuda da imdadımıza yetişiyor. Evden çalışırken kullanabileceğiniz birçok uygulama mevcut.

Bu içeriğimizde evden çalışanların kullanabileceği en iyi ücretsiz uygulamalara göz atacağız. Bu uygulamalar, zamanınızı daha iyi yönetmenizi sağlayacak, zihin sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olacak ve çok daha verimli bir şekilde çalışmanızı sağlayacak. Gelin lafı uzatmadan bu uygulamalara bakalım.

Evden çalışanlar için en iyi uygulamalar

Trello

Forest

Freedom

Spark Mail

Todoist

Notion

Çok daha düzenli bir şekilde çalışmanızı sağlayan Trello

Çalışan birçok kişinin aşina olduğu bir uygulama olan Trello, özellikle evden çalışanlar için harika bir uygulama. Ücretsiz sürümü bulunan Trello, basitçe anlatacak olursak esnek ve görsel bir proje yönetim aracı. Panolar yoluyla görevlerinizi kolayca takip etmenizi ve çok daha düzenli bir şekilde çalışmanızı sağlayabiliyor.

Dikkatinizin dağılmasını engelleyen Forest

Forest’ı odaklanmanızı sağlayan bir uygulama olarak nitelendirebiliriz. Bu uygulamanın temel amacı, akıllı telefonunuzdan uzak durmanızı ve işinize odaklanmanızı sağlamak. Bunun için de oldukça ilginç bir yöntem kullanıyor. Uygulama üzerinden belirlenen süre boyunca sanal bir ağaç büyütmeye çalışıyorsunuz. Eğer uygulamayı kapatıp telefonunuzu kapatırsanız ağacınız ölüyor. Bu şekilde de insanların telefonlarından uzak durması sağlanıyor.

Odaklanmanıza yardımcı olan Freedom

Dünya çapında 3 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan Freedom, uygulama ve web sitesi engelleyici görevi görüyor. BU şekilde de yaptığınız işe odaklanabiliyor ve daha üretken olabiliyorsunuz. Evden çalışırken daha üretken olmak istiyorsanız kesinlikle Freedom uygulamasına göz atabilirsiniz.

E-postaları bir çile olmaktan çıkaran Spark Mail

Spark Mail, yapay zekâ destekli bir e-posta uygulaması. Bu uygulama, bireylerin veya ekiplerin kişisel ve iş e-postalarını, takvimlerini daha etkili bir şekilde düzenlemesine yardımcı olmak için tasarlandı. Özellikle evden çalışıyorsanız işinizi çok kolaylaştırdığını göreceksiniz. Tüm e-posta hesaplarını tek bir posta kutusuna bağlama, daha hızlı e-posta yazma, gelen kutusunu düzenli tutma gibi kullanışlı özellikleri var.

Zaman yönetimi konusunda çok işinize yarayacak Todoist

47 milyonu aşkın kullanıcıya sahip Todoist, zaman yönetiminde sıkıntı çekenlerin kaçırmaması gereken bir uygulama. Basitçe anlatacak olursak bu uygulamanın kişiler ve ekipler için tasarlanan bir planlama merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Todoist’i kullanarak toplantıları kaçırmayacaksınız ve görevlerinizi unutmayacaksınız. Her şeyi planlamanız da mümkün.

Düzenli ve planlı çalışma: Notion

Notion, hâlihazırda birçok şirketin kullandığı bir uygulama. Notion ile notlarınızı, projelerinizi, görevlerinizi ve daha fazlasını tek bir yerde toplayabiliyor, planlayabiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Böylece evden çalışırken hiçbir şeyi kaçırmadığınız, üretkenliğinizin arttığı, düzenli bir çalışma ortamı yaratabiliyorsunuz. Yapay zekâ olması da tüm sorularınızın yanıtlanması nedeniyle büyük bir avantaj.

Evden çalışan kişilerin kullanabileceği uygulamalardan bazılarına göz attık. Tabii ki Google, Apple gibi ana şirketlerin çok popüler kendi uygulamaları da var ancak biz daha farklı uygulamaları ekleyerek çeşitlilik oluşturmak istedik. Eğer siz de evden çalışırken zorluk yaşıyorsanız bu uygulamalara göz atabilirsiniz. Eklemek istediğiniz başka uygulamalar varsa yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın.