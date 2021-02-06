Bir vivo Modeli, Google Play Console'da Ortaya Çıktı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi vivo'nun V2055A model numaralı bir cihazı Google Play Console'da ortaya çıktı. Ortaya çıkan özellikleri, telefonun üst segment bir cihaz olabileceğini gösteriyor.

Özellikle son dönemde adını sıkça duyduğumuz akıllı telefon üreticilerinden vivo, 2021 yılında oldukça iddialı olacak gibi duruyor. Şirketin bu sene içerisinde çıkaracağı cihazlar ortaya çıkmaya başladı.

Bu cihazlardan bir tanesi de Google Play Console'da ortaya çıktı. Özellikleri sebebiyle üst düzey bir cihaz olması beklenen vivo V2055A modelinin tasarımı da gün ışığına çıktı. Peki, şirketin yeni telefonuyla ilgili bilinenler neler?

Google Play Console'da ortaya çıkan yeni vivo modeli

vivo V2055A modeli, ön kameraya ev sahipliği yapan delikli ve uzun bir ekrana sahip. Alt kısım da dâhil olmak üzere cihazda bulunan çerçeve oldukça ince. Selfie kamerasına ev sahipliği yapan delik, ekranın üst tarafının ortasına konumlandırılmış durumda. Google Play Console veri tabanındaki bilgilere göre ekranın çözünürlüğü FHD+ olacak.

Sağ tarafında ses açma kapama ve güç düğmelerinin bulunduğu cihazın ekranı, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğüne ve 480 PPI'a sahip olacak. Sekiz çekirdekli Snapdragon 870 SoC'den gücünü alacak olan telefon, 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Depolama alanıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmasa da cihazın 128 GB ya da 256 GB bir depolama alanına sahip olması bekleniyor.

İşletim sistemi tarafında Android 11 kullanacak olan cihazın Fun Touch ya da Origin OS arayüzlerini kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil. Bunların haricinde cihazın batarya kapasitesi ya da kameralarıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihazın dört arka kameraya sahip olmasının muhtemel olduğu dile getiriliyor.

Şu an için sadece V2055A model numarası ortaya çıkan cihazın piyasaya ne adla sürüleceği henüz bilinmiyor. Ancak bu modelin iQOO Neo 5 olabileceği belirtiliyor. Bu iddianın doğruluğunu ise şirket resmi bir açıklama yaptıktan sonra öğrenebileceğiz.