"Uygun Fiyatlı PC" Dönemi Sona Eriyor: 2028'e Kadar PC Almak İstemeyeceksiniz...

Yeni bir rapora göre artan RAM maliyetleri nedeniyle uygun fiyatlı PC diyebileceğimiz giriş seviyesi bilgisayarlar 2028'e kadar ortadan kalkacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bilgisayar dünyasında dengeler hızla değişiyor. Küresel araştırma şirketi Gartner, artan RAM maliyetleri nedeniyle giriş seviyesi PC'lerin 2028 yılına kadar tamamen ortadan kalkacağını söyledi.

Özellikle ülkemizde uygun fiyatlı sistemler ciddi rağbet görüyor ve bu doğrultuda yeni PC toplamayı planlayanlar varsa bu habere fazlasıyla üzülecek.

Fiyatlar ciddi oranda yükselecek

2

Gartner’ın son raporuna göre PC sevkiyatlarının 2026 yılında %10,4 oranında düşmesi bekleniyor. Bu düşüş, akıllı telefon pazarından bile daha sert olacak. Uzmanlara göre bunun temel nedeni, hızla yükselen DRAM fiyatları ve küresel RAM arzındaki daralma.

RAM maliyetleri üreticilerin ürün maliyet tablolarında büyük bir yük oluşturuyor. Önceden firmalar düşük bütçeli sistemlerde bu maliyet artışlarını kendi kâr marjlarından karşılayabiliyordu ancak bugün gelinen noktada üreticilerin başka seçeneği kalmadı, bu yüzden artan maliyetler doğrudan tüketiciye yansıtılacak.

En büyük darbe 500–1000 dolar arası PC’lere

3

Gartner analistlerinden Ranjit Atwal’a göre 500 dolar altındaki giriş seviyesi PC segmenti 2028’e kadar tamamen yok olacak. En büyük darbe ise 500–1000 dolar aralığındaki sistemlerde hissedilecek. Yani “uygun fiyatlı oyuncu bilgisayarı” kavramı tarihe karışabilir.

Artan fiyatlar nedeniyle kullanıcıların PC yenileme süreleri uzayacak. Gartner’a göre bilgisayarların kullanım ömrü bu yıl sonunda %20 artacak. Yani birçok kullanıcı yeni sistem almak yerine mevcut bilgisayarını kullanmaya devam edecek.

