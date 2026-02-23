Elon Musk'tan Tepki Çeken Açıklama: Uygun Fiyatlı Cybertruck, Kalıcı Olmayacak!

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz hafta duyurulan uygun fiyatlı Cybertruck modeline ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklama, bu otomobilin uzun süreli olmayacağını gözler önüne serdi. Tesla, yakından yeni versiyon için sipariş alımını durduracak.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Tesla'nın yeni hamlesinden bahsetmiştik. Şirket, ikonik pick-up modeli Cybertruck'ın en ucuz versiyonunu resmî olarak duyurmuştu. Ancak gelen haberler, bu otomobilin kalıcı olmayacağını gözler önüne serdi.

Milyarder iş insanı ve Tesla CEO'su Elon Musk, uygun fiyatlı Cybertruck ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kendisine ait olan X üzerinden konuşan Elon Musk, uygun fiyatlı Cybertruck'ın sadece birkaç günlüğüne satışa sunulduğunu açıkladı.

Uygun fiyatlı Tesla Cybertruck, 10 günlüğüne satışta olacak!

Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre 59 bin 990 dolar değerindeki en ucuz Tesla Cybertruck, sadece 10 günlüğüne satışta olacak. Sonraki aşamada bu versiyonun üretimi devam etmeyecek. Elon Musk, neden böyle bir karar alındığını açıklamazken takipçileri, bunun yanlış bir karar olduğunu düşünüyorlar.

Tesla satışlarının iyiye gitmediği çok aşikâr. Hâl böyle olunca firmanın bir şekilde satışlarını artırması gerekiyor. Aslına bakacak olursak uygun fiyatlı Tesla Cybertruck, oldukça mantıklı bir seçenekti. Ancak bu versiyonun sınırlı sayıda üretilecek olması, şirketin başka planlar içerisinde olduğunu ortaya koyuyor.