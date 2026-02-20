Bugüne Kadarki En Ucuz Tesla Cybertruck Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Tesla, ikonik pick-up modeli Cybertruck'ın daha uygun fiyatlı versiyonunu tanıttı. Tasarımdan ziyade teknik tarafta bazı tavizler verilen otomobil, düşen satışları artırmayı hedefliyor. Peki yeni Tesla Cybertruck neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla'dan pek de beklenmeyen bir hamle geldi. Şirket, geçtiğimiz saatlerde düzenlediği bir etkinlikte yeni Cybertruck modelini duyurdu. Markanın ikonik pick-up'ı, artık daha ulaşılabilir olacak gibi görünüyor.

Tesla'nın yeni Cybertruck modeline baktığımızda yapılan çalışmaların sadece fiyat düşürmeye yönelik hamleler olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda; otomobile dışarıdan baktığınız zaman orijinal Cybertruck'tan herhangi bir farklılık göremiyorsunuz. Ancak teknik özelliklere geçtiğimizde değişen hususlar görüyoruz.

Ucuz Tesla Cybertruck'ın özellikleri şu şekilde:

Tesla'nın resmÎ açıklamasına göre uygun fiyatlı pick-up, artık 3.400 kilogramlık çekme kapasitesine sahip. Ayrıca bu versiyonda dört tekerden çekiş sistemi sunan motor, 520 kilometre menzil sunacak.

Uygun fiyatlı Tesla Cybertruck isteyenler, konfordan da ödün vermek zorunda kalacaklar. Yeni versiyonda yer alan ısıtmalı ön koltuklar, daha ucuz tekstil malzemesinden üretilmiş durumda. Tesla, bu kumaşın kolay temizlenebilir olduğunu ifade ediyor.

Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre Cybertruck'ın uygun fiyatlı versiyonu, 59.990 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Daha önce Tesla Cybertruck için ödenebilecek en düşük tutar, 79.990 dolar seviyesindeydi. Bakalım bu hamle, Tesla'nın giderek düşen satışlarına can suyu olabilecek mi...