Tümü Webekno
Monitörlerde indirim! Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Bugüne Kadarki En Ucuz Tesla Cybertruck Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Tesla, ikonik pick-up modeli Cybertruck'ın daha uygun fiyatlı versiyonunu tanıttı. Tasarımdan ziyade teknik tarafta bazı tavizler verilen otomobil, düşen satışları artırmayı hedefliyor. Peki yeni Tesla Cybertruck neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Bugüne Kadarki En Ucuz Tesla Cybertruck Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla'dan pek de beklenmeyen bir hamle geldi. Şirket, geçtiğimiz saatlerde düzenlediği bir etkinlikte yeni Cybertruck modelini duyurdu. Markanın ikonik pick-up'ı, artık daha ulaşılabilir olacak gibi görünüyor.

Tesla'nın yeni Cybertruck modeline baktığımızda yapılan çalışmaların sadece fiyat düşürmeye yönelik hamleler olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda; otomobile dışarıdan baktığınız zaman orijinal Cybertruck'tan herhangi bir farklılık göremiyorsunuz. Ancak teknik özelliklere geçtiğimizde değişen hususlar görüyoruz.

Ucuz Tesla Cybertruck'ın özellikleri şu şekilde:

Başlıksız-1

Tesla'nın resmÎ açıklamasına göre uygun fiyatlı pick-up, artık 3.400 kilogramlık çekme kapasitesine sahip. Ayrıca bu versiyonda dört tekerden çekiş sistemi sunan motor, 520 kilometre menzil sunacak.

Başlıksız-1

Uygun fiyatlı Tesla Cybertruck isteyenler, konfordan da ödün vermek zorunda kalacaklar. Yeni versiyonda yer alan ısıtmalı ön koltuklar, daha ucuz tekstil malzemesinden üretilmiş durumda. Tesla, bu kumaşın kolay temizlenebilir olduğunu ifade ediyor.

Başlıksız-1

Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre Cybertruck'ın uygun fiyatlı versiyonu, 59.990 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Daha önce Tesla Cybertruck için ödenebilecek en düşük tutar, 79.990 dolar seviyesindeydi. Bakalım bu hamle, Tesla'nın giderek düşen satışlarına can suyu olabilecek mi...

Türkiye'de Yeniden Satışa Sunulacak Chevrolet, Cadillac ve GMC Otomobillerin Fiyatları Ortaya Çıktı (Dikkat Kalbinizi Ağrıtabilir) Türkiye'de Yeniden Satışa Sunulacak Chevrolet, Cadillac ve GMC Otomobillerin Fiyatları Ortaya Çıktı (Dikkat Kalbinizi Ağrıtabilir)
Araba Tesla Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

Google Chrome'a Çok İşinize Yarayacak 3 Yeni Özellik Eklendi

Google Chrome'a Çok İşinize Yarayacak 3 Yeni Özellik Eklendi

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

Kulaklarınız Şimdiden Alışsın: Samsung, İkonik Zil Sesi Over the Horizon'ın 2026 Versiyonunu Yayımladı [Video]

Kulaklarınız Şimdiden Alışsın: Samsung, İkonik Zil Sesi Over the Horizon'ın 2026 Versiyonunu Yayımladı [Video]

Oyun Ne Hâle Gelmiş: GTA 5'ten Sonra Sıra GTA 4'e Geldi, Boyutu Tam 684 MB'a Düşürüldü!

Oyun Ne Hâle Gelmiş: GTA 5'ten Sonra Sıra GTA 4'e Geldi, Boyutu Tam 684 MB'a Düşürüldü!

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com