Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı

Çok beklenen uygun fiyatlı Tesla Model Y, kamuflajsız bir şekilde yollarda test edilirken görüntülendi. İşte aracın tasarımı.

Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli araç satışları konusunda en üst sıralarda yer alan Tesla, en çok satan otomobili **Model Y **için önemli duyurular planlıyor. Öyle ki yakında daha uygun fiyatlı bir Model Y’nin geldiğini göreceğiz. Daha dün, aracın tasarımı ve özellikleri ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise ucuz Model Y konusunda yepyeni bir gelişme yaşandı. Çok beklenen yeni Model Y, herhangi bir kamuflaj olmadan yollarda test edilirken görüntülendi. Gelen fotoğraflar, aracın nasıl bir tasarıma sahip olacağını bizlere gösterdi.

Uygun fiyatlı Model Y böyle gözükecek

t1

Gelen fotoğraflara baktığımızda net bir şekilde Model Y’nin tasarımına göz atabiliyoruz. Araca baktığımızda belli bölümlerde eski Model Y’ye benzeyen bir görünümle geleceğini anlıyoruz. Örneğin ön tarafta Juniper güncellemesiyle gelen çizgi şeklindeki far tasarımı yok. Bunun yerine eski versiyon gibi ayrı ayrı farlar var. Ancak tıpkı Juniper gibi dar tasarım olduklarını söyleyebiliriz. Yani hem eski hem de yeni Model Y’nin karışımı gibi bir şey.

tes2

Arka tarafa baktığımızda yine Juniper’deki tasarımdan farklılıklar görüyoruz. Bu modelde yatay siyah bir çizgi olacak. Ayrıca Juniper’deki TESLA yazısı bu modelde karşımıza çıkmayacak. Yine dar bir far tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Menzili artırması beklenen aerodinamik tekerlekler de göze çarpıyor. Farlar dışında Model Y Juniper’i andıran bir genel görünüme sahip olduğunu belirtmek mümkün.

Uygun fiyatlı Tesla Model Y hakkındaki bilgiler bu kadar. Aracın şimdiye kadar ortaya çıkan özelliklerine aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz. Fiyatının ne kadar olacağı belirsiz. 40 bin dolar civarı söylentileri var.

Uygun Fiyatlı Tesla Model Y'nin Özellikleri Sızdırıldı Uygun Fiyatlı Tesla Model Y'nin Özellikleri Sızdırıldı
Tesla

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

WhatsApp bir "telefon" uygulamasına dönüşüyor

WhatsApp bir "telefon" uygulamasına dönüşüyor

180 Ülkede Kullanıma Sunulup Türkiye'ye Gelmeyen Google AI Mode'a Efsane Özellikler Geldi

180 Ülkede Kullanıma Sunulup Türkiye'ye Gelmeyen Google AI Mode'a Efsane Özellikler Geldi

3 Kameralı İlk iPhone, Apple Tarafından "Külüstür" İlan Edildi

3 Kameralı İlk iPhone, Apple Tarafından "Külüstür" İlan Edildi

Huawei'nin En Gelişmiş Akıllı Saati Watch GT6 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Huawei'nin En Gelişmiş Akıllı Saati Watch GT6 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim