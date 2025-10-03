Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı

Çok beklenen uygun fiyatlı Tesla Model Y, kamuflajsız bir şekilde yollarda test edilirken görüntülendi. İşte aracın tasarımı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli araç satışları konusunda en üst sıralarda yer alan Tesla, en çok satan otomobili **Model Y **için önemli duyurular planlıyor. Öyle ki yakında daha uygun fiyatlı bir Model Y’nin geldiğini göreceğiz. Daha dün, aracın tasarımı ve özellikleri ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise ucuz Model Y konusunda yepyeni bir gelişme yaşandı. Çok beklenen yeni Model Y, herhangi bir kamuflaj olmadan yollarda test edilirken görüntülendi. Gelen fotoğraflar, aracın nasıl bir tasarıma sahip olacağını bizlere gösterdi.

Uygun fiyatlı Model Y böyle gözükecek

Gelen fotoğraflara baktığımızda net bir şekilde Model Y’nin tasarımına göz atabiliyoruz. Araca baktığımızda belli bölümlerde eski Model Y’ye benzeyen bir görünümle geleceğini anlıyoruz. Örneğin ön tarafta Juniper güncellemesiyle gelen çizgi şeklindeki far tasarımı yok. Bunun yerine eski versiyon gibi ayrı ayrı farlar var. Ancak tıpkı Juniper gibi dar tasarım olduklarını söyleyebiliriz. Yani hem eski hem de yeni Model Y’nin karışımı gibi bir şey.

Arka tarafa baktığımızda yine Juniper’deki tasarımdan farklılıklar görüyoruz. Bu modelde yatay siyah bir çizgi olacak. Ayrıca Juniper’deki TESLA yazısı bu modelde karşımıza çıkmayacak. Yine dar bir far tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Menzili artırması beklenen aerodinamik tekerlekler de göze çarpıyor. Farlar dışında Model Y Juniper’i andıran bir genel görünüme sahip olduğunu belirtmek mümkün.

Uygun fiyatlı Tesla Model Y hakkındaki bilgiler bu kadar. Aracın şimdiye kadar ortaya çıkan özelliklerine aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz. Fiyatının ne kadar olacağı belirsiz. 40 bin dolar civarı söylentileri var.