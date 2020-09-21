Uyku, 2,5 Yaşına Kadar Beyin Hasarının Onarılmasını Sağlıyor

Bilim insanları, uykuyla ilgili dikkat çeken bir araştırma yaptılar. Yapılan araştırmalarda, 2,5 yaşına kadar olan uykunun beyin sağlığı için çok önemli olduğu sonucuna ulaşıldı. Uzmanlara göre bebeklerin uykusu, beyinde meydana gelen hasarın onarılmasını sağlıyor.

Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, uyku ile ilgili bir araştırma yaptılar. Oldukça çarpıcı sonuçlara ulaşılmasını sağlayan araştırma, 2,5 yaşında uykunun vücuda etkisinin değiştiği sonucuna ulaştılar. Uzmanlara göre uyku, 2,5 yaşına kadar beynin korunmasını sağlarken bu yaştan sonra bu amaca hizmet etmiyor.

Araştırmaya dahil olan bilim insanlarından Gina Poe, 30 yıldır uyku üzerinde çalışmalar yapıyordu. Bu konudaki son araştırmasında ilginç bir sonuca ulaşan Poe, 2,5 yaşına kadar olan bebeklerin uykudan uyandırılmaması gerektiğini, çünkü bu süreçte beyindeki hasarların tamir edildiğini söylüyor. Üstelik araştırmalara göre beyindeki hasarın düzeltilmesi, neredeyse sadece uyku sırasında meydana geliyor.

Hayvanlar alemindeki tüm canlı türleri, uyanık oldukları saatlerde çeşitli nörolojik hasarlara maruz kalıyorlar. Bu hasarlar, çoğu zaman önemsenecek şeyler olmasa da zaman içerisinde birikerek beyin hastalıklarına yol açabiliyor. İşte aslında uyku da bunun engellenmesini sağlıyor. Bir canlı uyuduğu sırada vücut, beyindeki hasarlı bölgelerin temizlenmesi üzerinde çalışıyor.

Bilim insanları, bu çarpıcı sonuçlara ulaşabilmek için bugüne kadar yapılmış olan 60'tan fazla araştırmayı irdelediler. Yapılan araştırmalarda REM uyku süresi, beyin ile vücut boyutu gibi değişkenler üzerinde duran bilim insanları, özellikle de beyinsel gelişimin tamamlandığı 2.5 yaşında REM uyku süresinin dikkate değer şekilde azaldığı sonucuna ulaştılar. İşte bu durum, uykunun hizmet ettiği şeyin 2,5 yaşında değiştiğini gösteriyor.

Araştırmayı daha da ilginç kılan şey ise elde edilen bulguların sadece insanları kapsamadığı. Uzmanlar, tavşan, fare ve hatta domuzlarda da benzer sonuçların olduğuna ulaştılar. Bu bağlamda REM uyku süresini detaylıca inceleyen bilim insanları, pek çok canlı türünün yenidoğan üyelerinin, uykularının yüzde 50'sini REM uykusuyla geçirdiği sonucuna ulaştılar. Yaşlandıkça bu süre giderek azalırken 50 yaşına gelmiş bir yetişkin, uykusunun sadece yüzde 15'ini REM uykusunda geçiriyor. Bu da haliyle, beyindeki hasarın giderilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Araştırmacı Van Savage, özellikle de üniversite dönemlerinde uykuyla çok savaştığını ancak bu savaş yüzünden pişmanlık duyduğunu söylüyor. Hayatının her döneminde sağlıklı bir uykuyu tercih etmesi gerektiğinin farkına vardığını söyleyen bilim insanı, eğer bu duruma dikkat etseydi şu an daha sağlıklı bir yaşam sürebileceğine inandığını sözlerine ekliyor.

Gina Poe yaptığı açıklamalarda, yetişkin bir insan için ortalama uyku süresinin yedi buçuk saat olduğu ifade ediyor. Yenidoğan bir bebeğinse bunun iki katına ihtiyaç duyduğunu ifade eden bilim insanı, iyi bir uykunun sağlık açısından çok önemli olduğunu, uykunun bir ilaç olarak düşünülmesi gerektiğini ifade ediyor. Poe'ya göre uyku, tamamen ücretsiz olan mükemmel bir ilaç.