Kedili Fotoğraflar, Erkekleri Daha Az 'Erkeksi' Gösteriyor

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre kadınlar, aynı erkeği bir kediyle birlikte gördüklerinde daha az erkeksi buluyorlar. Önceki çalışmalar ise kedisi bulunan erkeklerin, hiç hayvanı bulunmayan erkeklerden daha çekici bulunduğunu öne sürüyordu.

Profil fotoğrafları, profilin sahibi hakkında pek çok bilgi verebilir. Sadece profil fotoğrafına bakarak bir kişinin hayvansever olup olmadığını, hangi takımı tuttuğunu, nerede yaşadığını ve daha pek çok bilgiyi öğrenebilirsiniz. Peki, arkadaşlık uygulamaları için profil fotoğrafı seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

ABD’deki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada yaşları 18 ila 24 arasında değişen 1.388 kadına, yine 20’li yaşlarda iki ayrı erkeğe ait iki ayrı fotoğraf gösterildi. Her iki erkeğin de bir adet ‘kedili’ bir adet de kedisiz fotoğrafı bulunuyordu ve katılımcılara kedili ya da kedisiz fotoğraflardan birini seçmesi istendi.

Çalışmaya katılan kadınların çoğu, kedili fotoğraflarda erkeklerin daha az erkeksi, daha nevrotik ve daha az flört edilebilir göründüğünü ifade ettiler. Sonuçlar kendilerini kedi insanı, köpek insanı, her ikisi de ya da hiçbiri olarak tanımlayan katılımcılar arasında değişiklik gösterse de genel olarak aynı erkeğin kedili fotoğrafı, kedisiz fotoğrafından daha az erkeksi bulundu.

Elbetteki söz konusu çalışma çok küçük ve spesifik bir örneklem ile gerçekleştirildi. Bu nedenle sonuçların tüm kadınların düşüncesini yansıttığını söylemek zor. Bununla birlikte şu ana kadar bu konuda gerçekleştirilen araştırmalar, MDPI’ın çalışmasının aksine kedili erkeklerin evcil hayvanı bulunmayan erkeklere göre daha ‘çekici’ bulunduğunu öne sürüyordu. Yine de bir arkadaşlık uygulamasında profil resminizde kedinize yer vermeden önce iki kere düşünmenizi tavsiye edebiliriz.