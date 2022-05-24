Finlandiya'da yapılan bir araştırma, orta yaşlarında uykusuzluk problemi yaşayan insanların yaşlandıklarında demans ve alzheimer gibi bilişsel bozukluklar yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Orta yaşlarda uykusuzluğun üstesinden gelmek, nasıl bir yaşlılık geçireceğimizi belirliyor.

Sağlıklı bir uykunun insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Olması gerekenden az uyuduğumuzda ya da uyku kalitemiz düşük olduğunda sağlığımız her anlamda bozulabiliyor. Peki uykusuzluk, insan vücudunu kaç yılda etkilemeye başlıyor? Yapılan yeni bir araştırma, uykusuzlukla ilgili çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Finlandiya'da hizmet veren Helsinki Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 3.748 katılımcı ile 15-17 yıl aralığında devam eden geniş kapsamlı bir çalışma yaptılar. Yapılan bu çalışmanın başlangıcında katılımcıların tümü orta yaşlıydı. Çalışmanın sonunda ise neredeyse herkes emeklilik çağına gelmişti. Bilim insanları, yıllarca süren bu araştırma kapsamında insanların zihinsel sağlıklarını incelediler.

Uykusuzluk problemi yaşayanların beyinleri daha fazla risk altında

İnsan yaşlandıkça beyin aktivitelerinde bozulmalar oluyor. Bu zaten yıllardır bilinen bir şey. Ancak Finlandiya'da yapılan araştırma, orta yaşlarındayken uykusuzluk sorunu yaşayan insanların beyinlerindeki bozulma olasılığının arttığını gözler önüne serdi. Üstelik bu tip insanlar, demans veya alzheimer gibi bilişsel bozukluklarla birlikte tansiyon, şeker, obezite ve depresyon gibi problemlerle daha fazla karşılaşıyorlardı.

Yapılan araştırmanın sonuçlarının yer aldığı makalede önemli bilgiler veriliyor. Bilim insanlarına göre orta yaşlarında uyku problemi yaşanıyorsa, bu sorunun üstesinden gelinmesi gerekiyor. Uzmanlara göre üstesinden gelinen uykusuzluk probleminin ilerleyen yıllarda oluşabilecek hastalıklara karşı engelleyici olabilir. Peki uykusuzluk problemi yaşayan bir bireyin ne yapması gerekiyor?

Finlandiya'daki bilim insanlarına göre uyku kalitesini düzeltmenin sayısız yolu var. Bunlardan bazıları; düzenli olarak uyumak, uyku ortamını uygun hale getirmek, yeme içme alışkanlığını düzenlemek, uyku dengesini bozan kahve gibi gıdaları makul seviyelerde tüketmek. Araştırma, yalnızca bu tür basit uygulamaların bile nasıl bir yaşlılık geçireceğimiz konusunda belirleyici olduğunu gözler önüne sermiş oldu.