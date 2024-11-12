Uyurken Aslında Beynimiz de Bir Nevi "Temizleniyor": Peki Ama Nasıl? (Hem de Biyolojik Olarak!)

3 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Uyku esnasında her ne kadar rahatlıyorsak aslında bunun bir sebebi var. Beynimiz, bu esnada büyük bir temizlik gerçekleştiriyor.

Biz bunu psikolojik olarak düşünsek de hayır, aslında gerçekten de uyku sırasında beynimizde bir temizlik işlemi yaşanıyor.

Peki ama nasıl?

Uyku eşittir beyin temizliğidir.

Beyinde tüm gün oluşan metabolik çöpler, uyku esnasında temizlenmiş oluyor. Beyin, temizlenmesi en gerekli organlarımızın başında geliyor. Çünkü yapılan araştırmalar, beyinde oluşan atıkların temizlenmemesinin, birden fazla soruna yol açacağını doğruluyor.

Aslında vücudumuzdaki her organ, görevini yerine getirdikten sonra metabolik artıklar üretiyor. Bu artıkların, hücreden atıldıktan sonra o bölgeden de temizlenmesi gerekiyor. Hücreler arası boşluğa atılan çöpleri temizleyen lenf sistemi de işte dam da bunun için var.

 Lenf sistemimiz, her saniye hücre atığıyla uğraşıyor.

uyku

Ancak beyinde durum birazcık daha farklı. Çünkü beyinde lenf damar ağı yok, bu yüzden beynimizin “temizliği” biraz daha farklı bir sisteme dayanıyor. Beynin temizlik işlemi, vücudumuzun diğer sistemlerinden farklı olarak, özellikle gece uykuda gerçekleşir. Bu sürece glimfatik sistem diyoruz.

Glimfatik sistem, beyin hücrelerinin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan metabolik atıkları ve diğer toksinleri temizliyor. Bu atıklar, özellikle enerji üretirken beynin ürettiği amiloid protein artıklarını içeriyor; bu proteinler beyin hücreleri için zararlı olabilen bir tür "kötü" protein olarak kabul ediliyor.

Gün boyunca bu toksinler birikirken, gece uyku sırasında beyin, kendisini toparlamak için bir temizlik yapar.

Fakat bu temizlik, yalnızca uyku esnasında verimli bir şekilde gerçekleşiyor. Beynin detoks süreci, uyandığınızda neredeyse tamamen duruyor, yani uyandığınız anda beyin temizliği %95 oranında azalıyor. Dolayısıyla uyku, beyin temizliği için en iyi zaman dilimini oluşturuyor.

Alzaymırın gelişimiyle ilişkilendirilen amiloid beta proteini, bu temizleme işlemi düzgün işlediğinde vücut tarafından yok ediliyor. Alzaymırda bu proteinin birikimi aşırı seviyelere ulaştığı için glimfatik sistem, bu birikintileri temizlemekte yetersiz kalıyor. İşte beyin fonksiyonlarının bozulmasının sebebi de tam olarak bu.

Beyin temizlik sürecini gerçekleştirirken uyku pozisyonu da o kadar önemli.

uyku

Beynin temizliğini en verimli şekilde yapabilmesi için belirli bir "yer çekimi" ve "boşluk" gereksinimi duyuyor. Çalışmalara göre yan yatmak, bu temizlik sürecini en iyi destekleyen pozisyonların başında geliyor.

Tabii bu sistemin verimli çalışması, verimli bir uykudan geçiyor. En verimli uyku saati, gece saat 23.00 civarında. Çünkü bu saat, biyolojik uyku hormonlarımızın en yüksek seviyeye ulaştığı zamanı kapsıyor.

Kaynaklar: UCL, NIH

İlginizi çekebilir:
İLGİLİ HABER

Yapılan Bir Araştırma Sağlıklı Yaşlanmanın Uyku Süresi İle İlgili Şok Edici Bağlantısını Ortaya Çıkardı
İLGİLİ HABER

Uyumadan Önce Esnemeyi Anladık da Uykumuzu Almış Olmamıza Rağmen Neden Uyandığımızda da Esniyoruz?
İLGİLİ HABER

Zaten Uyku Moduna Geçip Gözlerimizi Kapamışız Neden Bazı Ameliyatlarda Üstüne Bir de Gözlerimizi Bantlıyorlar?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler