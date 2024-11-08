Bilim insanları, düzenli uyku alışkanlıklarının sağlıklı yaşlanma üzerindeki etkisini ve ideal uyku süresinin rolünü araştırdı.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, sağlıklı yaşlanma için her gece en az yedi saat uyumak büyük bir rol oynuyor. Yapılan çalışma düzenli uyku alışkanlıklarının yaşlanma sürecindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

Çin'deki Wenzhou Tıp Üniversitesi tarafından yapılan bu araştırma 45 yaş ve üzeri 3.306 katılımcı üzerinde analiz edildi. Katılımcıların uyku alışkanlıkları 2011, 2013 ve 2015 yıllarında kaydedildi. Sağlık durumları ise beş yıl sonra kontrol edildi.

Uyku düzeni, başarılı yaşlanmanın kilit faktörü

Çalışma başarılı yaşlanmayı kronik hastalıklar, fiziksel engellerin olmaması, yüksek bilişsel fonksiyonlar ve iyi ruh hali gibi kriterlere dayandırarak değerlendirdi. Bu kriterleri karşılayan yalnızca 455 kişi (%13,8) bulundu ve bunların çoğu, her gece yeterli uyku süresi sağlayan bireylerden oluşuyordu. Araştırmaya göre, her gece düzenli olarak yedi saatten fazla uyuyan kişiler, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde daha sağlıklı bir yaşam sürdüler.

Katılımcıları uyku alışkanlıklarına göre beş farklı gruba ayırdı: uzun süreli stabil uyku (8-9 saat), normal stabil uyku (7-8 saat), azalan uyku (8 saatten 6 saate düşen), artan uyku (6 saatten 8 saate çıkan) ve kısa stabil uyku (5-6 saat). Sonuçlar, uzun süreli stabil ve normal stabil uyku gruplarındaki kişilerin başarılı yaşlanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Uzun süreli stabil grupta bu oran %17,1, normal stabil grupta ise %18,1 olarak belirlendi.

Azalan uyku süresi gösteren katılımcıların sağlıklı yaşlanma olasılığı %9,9, artan uyku süresi gösterenlerin %10,6 ve kısa uyku süresi gösterenlerin ise %8,8 olarak belirlendi. Uzmanlar, normal uyku süresine sahip bireyler ile düşük uyku süresi ve artan uyku süresi gösteren bireyler arasında başarılı yaşlanma oranları arasında önemli farklar olduğunu vurguladı. Bilim insanları, uyku süresi ve düzeninin, başarılı yaşlanmanın önündeki en büyük engellerden biri olabileceğini belirtiyor.