NASA'nın 2020 Yılında Mars'a Göndereceği Araç Tamamlandı

NASA'nın 2020 yılında Mars'a gönderilecek yeni aracı tamamlandı. Aracı kamuoyu ile paylaşan NASA, yeni uzay aracının Mars'ta yaşam belirtisi arayacağını açıkladı. Önümüzdeki temmuz ayında yolculuğa çıkacak olan araç, 2021 yılının şubat ayında Mars'a ulaşmış olacak.

Bilim insanları, içerisinde yaşadığımız Güneş Sistemi'nin tüm sınırlarını keşfetmek için uzun zamandır çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu bağlamda çalışmalar yürüten kurumlardan bir tanesi de hiç şüphesiz NASA. ABD'nin Uzay Ajansı olarak hizmet veren NASA, uzunca bir süredir uzayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenleri keşfedebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

NASA, önümüzdeki yıl yeni bir Mars görevi düzenlemeyi planlıyor. Kızıl gezegene yeni bir uzay aracı göndermeyi planlayan NASA, uzunca bir süredir bu konudaki çalışmalarını sürdürüyordu. Şimdiyse bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. NASA tarafından geliştirilen ve Mars'ın derinliklerini keşfedecek olan yeni uzay aracı tamamlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı.

İşte NASA'nın Mars'a göndereceği yeni uzay aracı

NASA, bu uzay aracını ABD'nin Los Angeles şehri yakınlarındaki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda hazırlanan özel bir odada geliştirdi. Geçtiğimiz hafta tamamlanmış haliyle ilk testlerini yapan araç, bu testlerden başarıyla geçmeyi başardı. Bu uzay aracı, önümüzdeki temmuz ayında Florida'da bulunan Cape Canaveral'den uzaya gönderilecek. Araç, yedi aylık bir yolculuğun ardından 2021 yılının şubat ayında, Mars'a ulaşmış olacak.

NASA'nın yeni uzay aracı, Mars'ta yaşam belirtileri aramak için geliştirildi. Bu bağlamda özel ekipmanları da bulunan araç, Mars yüzeyindeki jeolojik yapı ve kimyasal maddeler üzerinde çeşitli araştırmalar yapacak. 23 kamera, Mars'taki sesleri kaydedebilecek iki "kulak" ve kimyasal analizler yapabilmek için geliştirilen lazerlere sahip olan araç, NASA'nın Mars'ı keşfetmek için geliştirdiği beşinci uzay aracı olarak karşımıza çıkıyor.

NASA, yeni uzay aracıyla Mars'ta yaşam kalıntıları arayacak

Mars'ın derinliklerini keşfetmek için kullanılacak olan bu uzay aracı, yaklaşık bir otomobil büyüklüğünde. Tıpkı selefi gibi 6 tekerleği olan araç, Mars'ın zorlu yüzey koşullarında kolaylıkla hareket edebiliyor. "Eklemli" olarak nitelendirilebilen kolları olan araç, bu kollarını 2 metre uzunluğunda açabiliyor. Bilim insanları, yaşam belirtisinden şüphelendikleri noktaları delebilmek için, bu aracın üzerine bir de matkap yerleştirmiş durumdalar.

NASA'nın yeni uzay aracı, minyatür bir nükleer reaktöre sahip ve aracın gücü, bu reaktör aracılığıyla sağlanıyor. Mars'tan topladığı örnekleri bir çeşit tüpe yerleştirebilen araç, bu tüpleri depolayacak ve bu tüpler, bir şekilde yeniden dünyaya getirilmeye çalışılacak. Ancak toplanan örneklerin Dünya'ya getirilmesi, çalışmaların sonraki aşamalarında yapılacak.

Mars 2020 görevinin bir numaralı ismi olan Matt Wallace, geliştirilen bu uzay aracının Mars'ın keşfi için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Mars'ın çok eskilerden kalın bir atmosferinin, bir manyetik alanının ve yüzeyinde suların bulunduğunu söyleyen Wallace, aradıkların şeylerin de o dönemlerden kalma mikrobik yaşam belirtileri olduğunu söyledi.

Mümkün olan en hızlı şekilde çalışmak istediklerini söyleyen Wallace, tüm bu sürecin 10 yıl içerisinde tamamlanması gerektiğini ifade etti. 2026 yılında başlatılacak Mars görevinden de bahseden Wallace, o yılları bir an önce görmek istediğini söyledi. Wallace'ın bahsettiği 2026 görevi, Mars'tan toplanan örneklerin Dünya'ya getirilmesini içeriyor.

Şubat 2021'de Mars'a inecek olan uzay aracı, yaşam ile ilgili buluntulara ulaşmak için en yüksek şansın olduğu düşünülen kurumuş bir deltaya inecek. 3.5 ila 3.9 milyar yıl önce su olduğu düşünülen bu deltanın derinliği yaklaşık 460 metre. Bilim insanları, bu deltanın organik bileşikleri hala koruduğunu düşünüyorlar. Bu düşüncenin doğruluğu, aracın Mars'a inip çalışmalara başlamasıyla birlikte belli olacak.