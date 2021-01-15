Uzaktan eğitim, artık pandemiden bağımsız bir şekilde hayatımızın bir parçası haline gelebilir. Bu nedenle öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde faydalanabileceklerini düşündüğümüz uygulamaları derledik.

Uzaktan eğitim kapsamında ders çalışma, sınav ve ödev zamanlarında kullanabileceğiniz, her biri son derece işlevsel olan yüzlerce uygulama bulunuyor. Öğrenciler tarafından da önerilen mobil uygulamaları telefonunuza indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Koronavirüs sebebi ile tüm dünyada pandemi ilan edildi. Bu durumdan en çok etkilenen sektörlerden birisi de eğitim sektörü oldu. Öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken tüm sınav ve ödevler de online olarak uygulanmaya başladı. Bu zorlu süreçte uzaktan eğitimi daha kolay hale getiren yararlı 15 uygulamadan bahsedeceğiz.

Uzaktan eğitimi kolaylaştıracak 15 uygulama

Math

Tureng

CamScanner

PhotoMath

Stay Free

Post-it

Kahoot!

E-kitap oku

Duolingo

Oxford Dictionary

Adobe Acrobat Reader

Trello

Memrise

Adobe Scan

Khan Academy

Matematik problemlerin çözümünü öğreten uygulama Math:

Geliştirici : Microsoft Corporation

: Microsoft Corporation Puanı : 4,5 yıldız

: 4,5 yıldız Boyutu : 18 MB

: 18 MB İndirme Sayısı: 5.000.000+

Microsoft tarafından sunulan yapay zeka destekli Math uygulaması ilkokul matematiğinden lise matematiğine kadar problemleri çözebiliyor. Uygulamanın içinde bilimsel hesap makinesi ile kendi problemlerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca uygulama içinde çeşitli testler ile bilginizi ölçebilirsiniz.

İngizlice Türkçe çeviri için Tureng

Geliştirici : Tureng Ltd.

: Tureng Ltd. Puanı : 4,0 yıldız

: 4,0 yıldız Boyutu : 10 MB

: 10 MB İndirme Sayısı: 1.000.000+

İngilizce kelimeler bazı cümlelerde birden çok anlama sahip olabiliyor. Kelimelerin anlamlarını tam olarak çeviren Tureng basit ve kolay bir arayüze sahip. Uygulamanın, diğer ingilizce çeviri uygulamalarından farkı ise size kelimelerinin kullanım alanlarında isim veya fiil olarak ayrıştırması. Uygulamada sadece Türkçe ve İngilizce dilleri arasında çeviri desteği mevcut.

Belge taramaları için CamScanner

Geliştirici : INTSIG Information Co. , Ltd.

: INTSIG Information Co. , Ltd. Puanı : 4,7 yıldız

: 4,7 yıldız Boyutu : 117 MB

: 117 MB İndirme Sayısı: 100.000.000+

Camscanner, benim de sıklıkla kullandığım bir uygulama. Ödev ve sınav zamanlarında belgelerin taranmasında kolaylık sağlayan bu uygulamanın birçok özelliği bulunuyor. Çoklu belge tarayabilir ve renklendirebilirsiniz. Anlık senkronize paylaşabilmenizin yanı sıra belgelerinizin boyutu , kalitesi ve uzantısını değiştirebilirsiniz. Ayrıca belgelerinizi daha sonra kaldırabilir veya sistem bulut servisinden 48 saat içinde otomatik olarak silecektir.

Matematik problemlerinin çözümlerini öğreten uygulama PhotoMath

Geliştirici: Photomath, Inc.

Puanı: 4,7 yıldız

Boyutu: 57 MB

İndirme Sayısı: 100.000.000+

Matematik problemlerinde çözmekte zorlanıyorsanız bu uygulama tam size göre. Photomath ile probleminizi okutabilir veya elle yazarak matematik problemlerinizin çözümüne kolayca ulaşabilirsiniz. Uygulamanın en iyi özelliklerinden birisi, size adım adım olarak çözüm aşamalarını sunuyor.

Zaman yönetim uygulaması Stay Free

Geliştirici : Stay Free Apps

: Stay Free Apps Puanı : 4,6 yıldız

: 4,6 yıldız Boyutu : 18 MB

: 18 MB İndirme Sayısı: 1.000.000+

Ders çalışırken veya ödev yaparken odaklanma sorunu yaşıyorsanız bu uygulama size ilaç gibi gelecek. Telefonunuzda uygulamalarda geçirmiş olduğunuz süreleri listeleyerek size rapor veriyor. Uygulamaları kısıtlayabilir, kilitleyebilir ve alarm kurarak belirli zaman geçirmenize yardım ediyor. Ayrıca düşük dosya boyutu ile cihazınızda yer kaplamıyor.

Renkli not almaya sevenler için Post-it

Geliştirici : 3M Company

: 3M Company Puanı : 3,8 yıldız

: 3,8 yıldız Boyutu : 91 MB

: 91 MB İndirme Sayısı: 500.000+

Uzaktan eğitim için kullanabileceğiniz not alma uygulamalarından Post-it, renkli arayüzü ile kullanıcılara farklı bir ortam sunuyor. Kendi el yazınız ile notlar alabilir veya kameranızla uygulamaya aktarabilirsiniz. Oluşturduğunuz notları düzenleyip farklı formatlarda da paylaşabilirsiniz. Diğer not alma uygulamalarından ayrışan özelliği rengarenk notlar almanıza imkan veriyor.

Öğrenmeyi zevkli hale getiren Kahoot!

Geliştirici : Kahoot!

: Kahoot! Puanı : 4,6 yıldız

: 4,6 yıldız Boyutu : 25 MB

: 25 MB İndirme Sayısı: 10.000.000+

Kahoot, öğrenci olmayanların bile öğrenci olanları kıskandıracak bir uygulama. Genel mantığı soru-cevap üzerine kurulu olan bu uygulamada oluşturulan sanal sınıflarda çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla bilgilerinizi ölçebilirsiniz. Sadece öğrenciler değil öğretmenlerde bu uygulama ile anlık soru cevap etkinliği yapabiliyor. Üstelik çeşitli konularda testler sunan uygulama, eğitim ile eğlenceyi bir araya getiriyor.

Kitap kurtlarının favori uygulaması E-Kitap Oku

Geliştirici : Leca

: Leca Puanı : 3,8 yıldız

: 3,8 yıldız Boyutu : 5 MB

: 5 MB İndirme Sayısı: 1.000.000+

Uzaktan eğitim sürecinde okulların kütüphanesine erişemeyenler için E-Kitap Oku uygulaması ile yüzlerce kitabı telefonunuza indirebiliyorsunuz. Üstelik kitapları çevrımdışı olarak okuyabilmek en güzel özelliklerindne bir tanesi. Kitap kurtlarının okuma alışkanlıklarını daha da artıracak uygulamayıda sizler için seçtik.

Okuldaki dil eğitiminize destek olabilecek Duolingo

Geliştirici : Duolingo

: Duolingo Puanı : 4,6 yıldız

: 4,6 yıldız Boyutu : 171 MB

: 171 MB İndirme Sayısı: 100.000.000+

Yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız bakmadan geçmeyin. Duolingo, birçok dilde çeşitli eğitimler sunuyor. Temel seviyeden başlayarak dinleme, okuma, yazma gibi fonksiyonları ile sizlere yepyeni bir deneyim kazandırıyor. Üstelik ilerlemenizi planlayabilir ve geçmişe dönük öğrendiklerinizi tekrar edebilme imkanına sahip oluyorsunuz.

İngilizce-İngilizce sözlük için Oxford Dictionary

Geliştirici : MobiSystems

: MobiSystems Puanı : 4,2 yıldız

: 4,2 yıldız Boyutu : 25 MB

: 25 MB İndirme Sayısı: 50.000.000+

Oxford üniversitesi tarafından desteklenen İngilizce-İngilizce sözlüğü tamamen reklamsız olarak hizmet veriyor. Uygulamada 350 binden fazla kelime desteği sunması geniş bir kütüphaneye sahip olduğunu gösteriyor. 75 binden fazla sesli kelime ile okunuşlarını doğru bir şekilde dinlenebiliyor. Metin tarama özelliği ile birçok kelimeyide tarayabiliyorsunuz.

Belge düzenlemek için Adobe Acrobat Reader

Geliştirici : Adobe

: Adobe Puanı : 4,6 yıldız

: 4,6 yıldız Boyutu : 222 MB

: 222 MB İndirme Sayısı: 500.000.000+

Uzaktan eğitim denilince en çok akla gelenlerden bir tanesi ders notları oluyor. Bu notlar genellikle PDF formatında paylaşılıyor. Ders notlarınızı istediğiniz gibi düzenlemenize yarayacak olan Adobe Acrobat Reader ile tüm belgelerinizi tek bir yerden yönetebiliyorsunuz. Belgelerinizi düzenleyebilir açıklama ekleyebilmenizin yanı sıra karanlık mod ile gözlerinizi koruyabilirsiniz.

Planlı çalışmak denilince akla gelen Trello

Geliştirici : Trello, Inc.

: Trello, Inc. Puanı : 4,4 yıldız

: 4,4 yıldız Boyutu : 125 MB

: 125 MB İndirme Sayısı: 10.000.000+

Webtekno ekibi olarak biz de Trello adlı uygulamayı kullanmaktayız. Uygulama ile görev paylaşımı yapmak kolaylaşıyor. Çeşitli panolar oluşturarak arkadaşlarınıza görevler verebilir, kartlar oluşturarak yapılanları listeleyebilirsiniz. Genel mantığı yap-yapılıyor-yapıldı olan bu uygulama ile ekibiniz organize olarak çalışabiliyor. Kendi işlerinizi planlayabilir veya eğitmeninizin vermiş olduğu görevleri tamamlayabilirsiniz.

Yabancı dil üzerine bir başka pratik sunan Memrise

Geliştirici : Memrise

: Memrise Puanı : 4,6 yıldız

: 4,6 yıldız Boyutu : 32 MB

: 32 MB İndirme Sayısı: 10.000.000+

Dil öğrenmek veya geliştirmek isteyenlerin tercih edebileceği bir diğer uygulama ise Memrise. Bu uygulama yeni bir dili baştan öğrenebilir veya kendinizi geliştirmenize olanak sunuyor. Memrise; ingilizce, almanca, rusça dillerinin yanı sıra japonca, korece gibi dilleride destekliyor. Günlük hedefler ile gelişiminizi ilerletebiliyorsunuz. Dil öğrenirken aynı zamanda yeni becerilerde kazanabiliyorsunuz.

Belge Tarama için Adobe Scan

Geliştirici : Adobe

: Adobe Puanı : 4,7 yıldız

: 4,7 yıldız Boyutu : 96 MB

: 96 MB İndirme Sayısı: 50.000.000+

Adobe Scan, belge düzenleme ve tarama anlamında eşsiz bir uygulama diyebiliriz. Uzaktan eğitim sürecinde aldığınız notları tarayarak arşivlemek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak. Bu uygulama ile taradığınız belgeleri dijital ortamda değiştirebiliyorsunuz. Öğrenci dostu uygulama tüm belgelerde birçok özelleştirme imkanı sunuyor.

Kapsamlı eğitim içerikleri için Khan Academy

Geliştirici : Khan Academy

: Khan Academy Puanı : 4,4 yıldız

: 4,4 yıldız Boyutu : 63 MB

: 63 MB İndirme Sayısı: 10.000.000+

Khan Academy, binlerce ücretsiz eğitim gereçleri sunan bir uygulama. Kurucusu tüm dünyada öğrenmeyi amaçlayan bir felsefeyi benimsemiş. Birçok dilde tıp, tarih, finans, fizik, kimya, biyoloji, astronomi, bilgisayar bilimleri, müzik gibi pek çok alanda dersler içermektedir. Üstelik tamamen ücretsiz olması ise ayrı bir özelliği.