Bu Deneysel Uydu Sayesinde Uzay Zıpkınla Temizlenecek

Uzayda, Dünya'dan çıkma yüksek miktarda teknolojik atık bulunuyor. Bu çöplerimizi temizlemek için en son alternatif, çöpleri teker teker zıpkınla avlayan deneysel bir uydu.

Uzayda bol miktarda insan yapımı çöp bulunuyor. Dünya’nın uzay sahasını temiz tutmak için şimdiden çalışmalar yapılıyor.

Surrey Üniversitesi’nden bir ekibin liderliğinde geliştirilen RemoveDEBRIS teknolojisinin tanıtım uydusu, 1.5 metrelik mesafedeki hedefini saatte 72 km hızla giden zıpkınıyla vurmayı başardı. Uydu, uzayı temizleme çalışmalarında alternatif bir yöntem olarak düşünülüyor.

Uzay, hayal edip edebileceğimizden çok daha geniş ve büyük. Uzay boşluğu ne kadar büyük olsa da gezegenimizin kapladığı alan ve etrafındaki uzay sahası belli. Bu alanda tam 7600 ton insan yapımı çöp bulunuyor ve bu çöplerin bir şekilde temizlenmesi gerekiyor.

Uzayda bulunan çöpler, kapladıkları hacim açısından çok da büyük bir tehdit oluşturmuyor. Buradaki esas sorun, uzaydaki artıklarımızın aktif uydularla aynı düzlemde ve hipersonik hızlarda hareket etmeleri. Bir kum tanesinden daha küçük parçalar bile ciddi zararlara sebep olma potansiyeline sahip.

100 kilogramlık RemoveDEBRIS, Surrey Üniversitesi’nin Avrupa Komisyonu destekli projesi Surrey Satellite Technology konsorsiyumundaki uzay firmaları ve araştırma kurumları tarafından tasarlandı ve üretildi. Sorunun çözümü için hazırlanan RemoveDEBRIS için dört farklı test hazırlandı.

Uzay zıpkını, bu deneylerin üçüncüsü oldu. Bu uyduda bir atıcı, bir çengelli mızrak ve bir de hedef vurulduğunda sabitleme amacı güden bir dönme mekanizması var.

Daha önceki iki deneyden ilki, uzaydaki yıkıntıları bir ağ ile yakalamayı amaçlıyordu. Diğer deney ise Lidar teknolojisi ile uzaydaki yıkıntıların gözlemlenmesi idi. Dördüncü ve son deney ise yörüngedeki sürtünmeyi arttırmayı ve RemoveDEBRIS’in Dünya'ya dönüşte atmosfere çarparak yanmasını test edecek.

Surrey Üniversitesi’ne bağlı olan Surrey Uzay Merkezi’nin Yöneticisi Profesör Guglielmo Agletti zıpkının en zorlu test olduğunu belirtirken, RemoveDEBRIS projesinin işbirliği ile nelerin başarılabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ettiğini de söyledi.

Zıpkının bir de videosu yayınlandı. Videoda uydunun ‘avlanma’ anı yavaş çekimde gözüküyor.