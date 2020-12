Bambaşka Dünyaları Keşfedin: İşte 10 Şahane Uzay Oyunu

Uzay oyunları sevmemesi zor olan bir tür. Uzay temalı oyunalrın İşlediği eşsiz evren, uzak galaksiler ve hayal gücünün gerçekle karıştığı uçsuz bucaksız evren, eğlenceli bir oyunun hamurunu oluşturacak tüm malzemeleri içeriyor. Bu içeriğimizde, uçsuz bucaksız evreni ekranlarımıza getiren en eğlenceli uzay oyunlarına yakından bakıyoruz.

Uzay teması; birçok alanda günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiş bulunmakta. Edebiyattan sinemaya, oyunlar, bilim, fizik ve aklımıza gelebilecek her alanda uzay araştırmaları ve uzay teması ele alınıyor. Durum böyle olunca, oyun dünyasının ilk yıllarından bu yana bizlerle olan uzay oyunları da büyük bir ilgi görüyor.

Gelişen teknoloji ile son zamanlarda daha da nefes kesici hâle gelen uzay oyunları, hem gerçek bilinen evreni hem de bilim kurgu ürünü fantastik galaksileri konu alabiliyor. Eğer sizler de uzay temasını seviyorsanız, en eğlenceli uzay oyunları listemize göz atabilir ve uzay galaksileri evinize getirebilirsiniz. Not: Listedeki oyunlar alfabetik olarak sıralandırılmıştır.

Uzak galaksileri ekranlarınıza getirecek en iyi uzay oyunları:

Kerbal Space Program

Mass Effect 2

No Man's Sky

Observation

Outer Wilds

Star Conflict

Star Trek Online

Star Wars: Squadrons

The Outer Worlds

Universe Sandbox 2

Tam anlamıyla bir uzay simülasyonu: Kerbal Space Program

Çıkış yılı: 2013

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, Linux, macOS

Uzayda bir şeyler yapmanın ilk adımlarından biri de doğal olarak uzaya çıkabilmek olacaktır. Kerbal Space Program da sizleri tam olarak bu noktadan başlatıyor. Sonsuz deneme yanılma yöntemiyle istediğiniz gezegene roketleriniz inşa edip gitmeye çalıştığınız bu oyunda, pek de sevimli olduklarını söyleyemeyeceğimiz Kerbal adlı yaratıkların evreni fethetmelerine yardımcı oluyoruz. Kerbal Space Program ile fizik kurallarını keşfedip, başarılı bir uzay aracı inşa etmenin hazzını yaşayabilirsiniz.

Film gibi hikayesi olan bir uzay aksiyonu: Mass Effect 2

Çıkış yılı: 2011

Platform: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Uzay temalı aksiyon rol yapma oyunu serisi olan Mass Effects’in ikinci oyunu olan Mass Effects 2, aynı zamanda üçlemenin en beğenilen oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İki efsane Star Wars ve Star Trek’i bir nevi birleştiren Mass Effects 2; uzay galaksilere yolculuk edip, garip uzaylı ırklarıyla karşılaşabileceğiniz aksiyonu yüksek bir oyun. Her ne kadar bir açık dünya oyunu olmasa da Mass Effects 2, çizgisel yapıda dâhi bizlere oldukça nefes kesici uzay atmosferini göstermeyi başarıyor.

Gezegen keşfedip sahiplenebileceğiz, muazzam detaylara sahip: No Man's Sky

Çıkış yılı: 2016

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Android

No Man’s Sky, oyun dünyasını ikiye bölen oyunlardan bir tanesi. Aynı zamanda uzay temalı en büyük açık dünyaya sahip, en çok serbestlik sunan oyunlardan da biri aynı zamanda. Zaten bu nedenle bir kesim devasa açık dünyanın kendini tekrar ettiğini ve buglarla dolu olduğunu iddia ederken, bir diğer kesim de oyunun sonu gelmeyen keşif yönünden zevk alıyor. Her ne olursa olsun, No Man’s Sky, özellikle uzay oyunları ve açık dünya severleri üzmeyecek bir oyun. Yine de çok büyük beklentilere sahip olmamakta fayda var.

Bir yapay zekânın gözünden uzay gerilimi: Observation

Çıkış yılı: 2019

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Yakın zamanda çıkan bir Indie oyunu olan Observation, oldukça ilginç ve olası bir konuyu ele alıyor. Aynı zamanda interaktif bir bilim kurgu ve gerilim filmi olarak da adlandırılan Observation, oyunla aynı isimde bir uzay istasyonunun Dünya’nın yörüngesinden ayrılıp Saturn yakınlarında bir noktaya sürüklenmesini işliyor.

Aynı zamanda istasyonun yapay zekâsı SAM, garip davranışlar sergiliyor ve istasyonda bulunan Dr. Emma Fisher için işler oldukça kötüye gitmeye başlıyor. Oyunun bir diğer ilginç yanı ise geleneksel yaklaşımın aksine oyunda Dr. Emma yerine yapay zekâ SAM’i canlandırıyoruz.

Dünya'daki yabani yaşam sizi kesmiyorsa: Outer Wilds

Çıkış yılı: 2019

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Outer Wilds, birincil bakış açısına sahip bir rol yapma oyunu, fakat bu tarz çoğu oyunun aksine Outer Wilds’da ilginç galaksileri geziyor ve garip uzaylı ırklarıyla tanışıyoruz. Oyunun asıl ilginçleştiği nokta ise oynadığımız karakterin 20 dakikalık bir zaman döngüsü içerisinde sıkışıp kalması. Her 20 dakikalık periyotta bu garip güneş sistemindeki gezegenleri inceliyor ve gizemli uzaylı ırkı Nomai hakkında daha çok şey öğrenmeye çalışıyoruz.

Uzay geminizi geliştirip savaşlara katılabileceğiniz: Star Conflict

Çıkış yılı: 2012

Platform: PC, Linux, macOS, SteamOS

Uzay gemisi kullanmaya ve savaşmaya dayalı oynanışa sahip Star Conflict, seviye ve “ekipman düşürme/geliştirme” sistemine oldukça fazla bel bağlıyor. Klasik bir uzay gemisiyle “PvP dog fight” oyunu sayılabilecek Star Conflict’in ise asıl öne çıktığı nokta oynanabilir gemi sayısı oluyor. Birkaç farklı haritaya ve keşfedilecek noktaya sahip olan Star Conflict’te 240’ın üzerinde uzay gemisi bulunuyor. Ayrıca Star Conflict’i oynaması da ücretsiz.

Bir efsaneyi yaşamak: Star Trek Online

Çıkış yılı: 2010

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, macOS

Listemizde oynaması ücretsiz olan diğer oyun Star Trek Online, özellikle Star Trek evrenini sevenlerin kaçırmaması gereken bir oyun. Her ne kadar ilk çıkışta bazı problemler ile karşılaşsa da Star Trek Online, bu sorunların üstesinden gelmiş durumda ve uzay temalı en iyi MMO rol yapma oyunlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Oldukça aktif bir oyun olan Star Trek Online’a her yıl birçok yeni etkinlik ekleniyor. Bu etkinlikler sayesinde galaksinin bir ucundan diğer ucuna seyahat edebiliyor ve daha önce karşılaşmadığınız görevler, karakterler ve mekânlar ile tanışabiliyorsunuz.

Bir nevi uzay gemisi simülasyonu ve hikayesi de var: Star Wars: Squadrons

Çıkış yılı: 2020

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Birincil bakış açısında efsanevi Star Wars uzay gemilerini sürmek ve Galaktik savaşlara katılmak istiyorsanız, Star Wars: Squadrons tam olarak ihtiyacınızı karşılayacaktır. Kendine has kısa bir hikâye modu da bulunan Squadrons, asıl olarak çevrimiçi oynanışı esas alıyor. Bir nevi uzay gemisi simülasyonu da sayılabilecek özelliklere sahip Squadrons, yıllarca filmlerde izlediğimiz X-Wing’leri ve TIE Fighter’ları gerçek zamanlı kullanma imkânı tanıyor.

Birbirinden renkli gezegenler ve dünya dışı yaşamlar: The Outer Worlds

Çıkış yılı: 2019

Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Uzay temalı aksiyon rol yapma oyunlarının kısa sürede unutulmaz isimlerinden olan The Outer Worlds, RPG konusunda oldukça deneyimli bir stüdyonun elinden çıkıyor. En iyi RPG oyunlarından biri kabul edilen Fallout: New Vegas’ı yapan stüdyo Obsidian Entertainment’ın elinden çıkan The Outer Worlds, bizlere birbirinden renkli gezegenlere ve ırklara sahip olan bir güneş sisteminde gezinme şansı tanıyor.

Evren simülatörü: Universe Sandbox 2

Çıkış yılı: 2012

Platform: PC, macOS, Linux

Oldukça geniş çaplı bir “evren” simülatörü olan Universe Sandbox, bugüne kadar evren hakkında keşfedilen her şeyi adeta ellerimize teslim ediyor. Evrende keşfedilmiş bütün nesneleri fizik kuralları çerçevesinde istediğimiz şekilde yerleştirebiliyor, yeni güneş sistemleri ve galaksiler oluşturabiliyoruz. Gezegenlerin karakteristik özelliklerini de manipüle ederek yaşama sahip yeni gezegenler meydana getirebiliyoruz. Yani anlayacağınız Universe Sandbox ile yapabilecekleriniz aslında fizik kuralları içerisinde sınırsız diyebiliriz.

Uzay oyunları denildiğinde akla gelen en iyi oyunlardan birkaçına göz attığımız içeriğimizin sonuna geldik. Piyasada popüler olmuş veya olamamış daha birçok uzay oyunu bulunuyor. Fakat bu listemizde daha çok kendini kanıtlamış oyunlara yer vermeye çalıştık. Sizler de severek oynadığınız uzay oyunlarını ve uzay oyunları dendiğinde aklınıza gelen oyunları bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.