‘Uzay Yürüyüşü’ Yapan Astronotlar Yeryüzünden Görüntülendi

Almanya’dan bir uzay fotoğrafçısı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun dışında yedi saat boyunca dolaşan astronotları Dünya'dan fotoğrafladı. İşte muhtemelen daha önce hiç görmediğiniz bir ‘uzay yürüyüşü’.

Geçtiğimiz Çarşamba günü (23 Mart), NASA astronotu Raja Chari ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan Matthias Maurer, çeşitli bakım çalışmaları yaparak Uluslararası Uzay İstasyonunun dışında yaklaşık yedi saat geçirdi. Şaşırtıcı bir şekilde uzay fotoğrafçısı Sebastian Voltmer, Maurer’in memleketi Almanya'dan ‘uzay yürüyüşü’ eyleminin bir anlık görüntüsünü yakalamayı başardı.

Fotoğrafçı, fotoğrafları da paylaştığı paylaştığı tweette "Dün gün batımından kısa bir süre sonra uzay yürüyüşüne tanık oldum. İşte ilk fotoğraf. Matthias Maurer o sırada sadece 'tırmanıyordu'. Çubuk şeklindeki yapı (Canadarm2) ISS’in robot kolu. Matthias Maurer'in memleketinden selamlar, çok heyecan vericiydi." ifadelerini kullanarak eşine az rastlanır bu fotoğraflarla ilgili heyecanını paylaştı.

Uzay yürüyüşü yapılırken yerden çekilen ilk fotoğraf

Fotoğrafçı Voltmer, ardından yaptığı ikinci bir paylaşım ile fotoğrafın detaylarını açıkladı. Açıklamalı görüntüde belirttiği gibi, Maurer ve Chari isimli iki astronot gerçekten de Uluslararası Uzay İstasyonu etrafında görülebiliyor. Voltmer, fotoğrafçı Phillip Smith'in de yardımıyla görüntüde görülenleri onaylayıp detaylandırarak bu heyecan verici görüntüyü herkesin daha anlaşılır hale de getirmiş.

Voltmer, fotoğrafı paylaşmasının ardından "Hayatta bir kez görülebilecek bir görüntü yakalamış gibi hissediyorum. Bu muhtemelen Uluslararası Uzay İstasyonunda aynı anda iki astronotu ‘uzay yürüyüşü yaparken’ gösteren ve yerden çekilmiş olan ilk yer tabanlı fotoğraf" diyerek durumu ifade etti. Voltmer, ayrıce çekiminde kullandığı cihazlar hakkında da ilgilileri için bilgi verdi. Fotoğrafçı, çCelestron 11 inç EdgeHD teleskopu ve bir ASI290 gezegen kamerası kullandığını ifade etti.

İşte astronotların yerden görüntülendiği o fotoğraf ve detaylar