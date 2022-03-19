Rus Kozmonotlar Ukrayna Renkleri Taşıyan Kıyafetler Giydi

Dün, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan Oleg Artemyev, Denis Matvveev ve Sergey Korsakov isimli üç kozmonotun giydiği kıyafetler gündem oldu. İstasyondan gelen görüntülerde Ukrayna bayrağını andıran kıyafetlerin giyildiğinin görülmesi, 'Rus kozmonotlar Ukrayna'yı mı destekliyor?' sorusunu gündeme taşıdı.

Rusya, geçtiğimiz ayın sonlarına doğru Ukrayna’ya yönelik askeri operasyon başlatacağını duyurmuştu. Bunun ardından ise tüm dünyanın gözü bu iki ülke arasındaki savaşa çevrilmişti. Durum böyle olunca birçok farklı sektör savaştan etkilenmiş, dünya genelinde ekonomik sorunların ortaya çıktığı görülmüştü.

Tabii ki bu krizden etkilenen bir alan da Rusya’nın da önemli bir yer edindiği uzay araştırmalarıydı. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Uzay Ajansı’nın Rusya ile ortak Mars görevlerini askıya aldığını sizlere aktarmıştık. Bunun yanı sıra Rusya, bir tür tehdit olarak 'Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) Avrupa veya ABD’ye düşebileceğini' söylemiş, bu sözler büyük tepki toplamıştı. Şimdi ise yine Uluslararası Uzay İstasyonu ile alakalı bir haber geldi. Paylaşılan bir görüntü, ‘Rus kozmonotlar Ukrayna’nın yanında mı?’ sorusunu gündeme getirdi.

Rus kozmonotların cevabı yeterli gelmedi

Dün, yani 18 Mart tarihinde Oleg Artemyev, Denis Matvveev ve Sergey Korsakov’u taşıyan bir Rus soyuz uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlı Rusya’ya ai Prichal modülüne kenetlendi. Bundan iki buçuk saat sonra da iki araç arasındaki kapaklar açıldı ve üç kozmonot istasyona giriş yaparak yedi kişilik mürettebata katıldı. Ancak kapak açıldıktan sonra kozmonotlarda dikkat çeken bir şey vardı; giydikleri kıyafetler.

İstasyondan gelen görüntülerde, mürettebata katılan üç kozmonotun mavi vurgulu sarı renkli kıyafetler giydiği görüldü. Bu renklerin, şu an işgal altında olan Ukrayna’nın bayrağına benzemesi de göze çarptı. Soyuz komutanı Artemyev de kıyafetler ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, depoda bulunan sarı kıyafet fazlalığı nedeniyle böyle bir şeyin gerçekleştiğini aktardı.

Ukrayna'yı mı destekliyorlar?

Ancak tahmin edebileceğiniz gibi buna inanmayan insanların sayısı bir hayli fazlaydı. Eski NASA astronotları Scott Kelly ve Terry Virts’ün de dahil olduğu birçok insan, bu kıyafetlerin tercih edilmesi arkasında yatan sebebin kozmonotların Ukrayna’ya destek vermesinin olabileceğini ifade etti. Aslında her ne kadar bambaşka bir açıklama yapmış olsalar da, böyle bir iklimde direkt 'Evet, destekliyoruz' diyemeyecekleri için böyle bir yol seçmiş olmaları oldukça mantıklı görünüyor.

Bunun dışında uçuş kıyafetleri hakkında bazı tahminler de vardı. Twitter’dan birçok kullanıcı, kıyafetlerin üç kozmonotun da eğitim gördüğü Bauman Moskova Teknik Üniversitesi’nin renklerine bir atıf olabileceğini belirtti. Kısacası Rus kozmonotların giydiği kıyafetlerin birçok spekülasyona yol açtığını ve kozmonotların Ukrayna’yı destekliyor olabilme ihtimalini ortaya çıkardığını söylemek mümkün.