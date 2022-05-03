Uzaydan Düşen Roket Helikopterle Yakalandı

Rocket Lab isimli bir şirket, uzaya gönderdiği Electron ismini verdiği bir roketi yere düşerken helikopterle yakalamayı başardı. Yapılan test kusursuzdu ancak roket, sürtünme ve ısı nedeniyle tam anlamıyla hasarsız değildi.

Uzayda sürdürülen çalışmaların kapsamının genişletilmesi ve uzay turizminin artık bir gerçek haline gelmesi, şirketlerin çalışmalarını da doğrudan etkiledi. Öyle ki artık kimsenin roket yapımı için yıllar harcayabilecek zamanı yok. Bu da tekrar tekrar kullanılabilen roketlerin önemini ciddi anlamda artırdı. Bu konudaki en iyi çalışmalarsa SpaceX tarafından yapılmıştı. Ancak şimdi, SpaceX'in kullandığı sistemlere yeni bir alternatif oluşturulmuş durumda.

Rocket Lab isimli bir şirket, yaklaşık 3 yıldır hummalı bir çalışma içerisindeydi. Yapılan bu çalışmalar, roketlerin yeniden kullanılabilmesi fikrine dayanıyordu. Yani şirket, SpaceX'in de yaptığı gibi bir roketi tekrar tekrar kullanmak istiyordu. İşte bu istek, yapılan son çalışmalarla gerçeğe daha da fazla yaklaştı. Rocket Lab, Electron olarak isimlendirdiği mini roketini helikopterler yardımı ile havada yakalamayı başardı.

Uzaydan gelen roketi havada yakalamak, göründüğü kadar kolay değildi

Rocket Lab'ın etkileyici çalışması, göründüğü kadar kolay değil. Zira ortada dev bir roket var. Üstelik bu roketin hızı, paraşüt açmadan önce sesten 8 kat yüksek oluyor. Ancak yapılan çalışmalar, tüm bu zorlukların geride bırakılmasını sağladı. Yapılan fırlatmada hiçbir sorun yaşanmadı ve Electron roketi, sağ salim yeryüzüne indirildi. Bu durum hoş olsa da her şeyin mükemmel olmadığını söylemek gerekiyor. Zira Rocket Lab CEO'su Peter Beck'e göre yakalanan roketler, yüzde 100 sağlamlıkta olmuyor. Sağlamlık ortalaması yüzde 50 civarında. Ancak bu bile zaman açısından büyük bir tasarruf sağlıyor.

Aslına bakacak olursak 2020 yılında bir demo yapılmış ve Electron, bir helikopterden serbest bırakılarak yakalanmaya çalışılmıştı. O dönemlerde yapılan çalışmalar da başarılı olmuştu. Yani ekip, nelerle karşılaşacağını aslında biliyordu. Yine de yerden uzaya fırlatılan bir roketi yaklamanın, helikopterden aşağı kontrollü şekilde bırakılan bir roketi yakalamaktan çok daha zor olduğunu tahmin etmek zor değil.

İşte uzaydan düşen bir roketin helikopterle yakalandığı uzay görevi

Not: Yukarıda, Rocket Lab'ın gerçekleştirdiği uzay görevinin tamamını izleyebilirsiniz. Roketin yakalandığı anları görüntülemek isterseniz, videonun süre barını doğrudan 1:35:30'a getirebilirsiniz.

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen ve bir helikopterden serbest bırakılan roketin yakalandığı anları ise aşağıdan izleyebilirsiniz