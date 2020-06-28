Bilim insanları gezegenle ilgili yaptıkları araştırmalarda her zaman meslektaşlarıyla hemfikir olmayabiliyor, bugün gördüğümüz gibi. Araştırmacılar, çok çeşitli olacağını söyledikleri etkilerden dolayı yeni bir parçacık çarpıştırıcı fikrine tamamen karşı çıktıklarını açıkladı.

Çeşitli alanlardan bilim insanlarının yaptıkları deneylere her gün bir yenisi daha eklenirken bugün çok farklı bir haber geldi. Uzmanlar, milyarlarca dolara mâl olacağını söyledikleri, potansiyel tehlikeleri belirsiz olan yeni parçacık çarpıştırıcısına karşı olduklarını açıkladı. Araştırmacılar, söz konusu çarpıştırıcı için harcanan para ve emeğin iklim değişikliği ve son zamanlarda dünyanın içinde bulunduğu virüs salgını gibi çok daha önemli tehditleri araştırmada kullanılabileceğini belirtti. Daha büyük bir partikül hızlandırıcı için doğru zaman olmadığını aktaran bilim insanlarının hedefinde dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olarak bilinen CERN vardı.

Bilim severlerin gayet yakından takip ettiği gibi CERN, bir süredir bazı projeler üzerine yoğunlaşmış durumda. Büyük planlar peşinde olduğu söylenen laboratuvarın, şu anda dünyanın en büyük parçacık çarpıştırıcısını bünyesinde barındırdığı biliniyor. Ancak CERN bir süre önce düzenlediği basın toplantısında ve yayınladığı açıklamada daha büyük bir makine kurma hedefinde olduğunu belirtti. CERN’ün bu açıklaması bilim dünyasını adeta ikiye böldü.

Henüz karar netleşmiş değil:

Bilim insanlarının bir kısmının çeşitli gerekçelerle karşı çıktıkları bu karar aslında henüz proje halinde. Konunun netleşmesinin birkaç yıllık çalışma ve yapılacak sayısız müzakereden sonra sağlanması bekleniyor. Kararın netlik kazanıp planın eksiksiz uygulanması durumunda ise bunun milyarlarca dolara mâl olması olası bir durum. Kesin sayılar mevcut olmasa bile yapılan bütçe tahminleri gerçekten dudak uçuklatır cinsten. Yapılan açıklamalar ise parçacık çarpıştırıcıların büyük fiziksel boyutlara sahip olması ve yapılması için gereken iş gücünün bu büyük maliyetlere sebebiyet verdiği yönünde.

Duruma karşı çıkan kesimin aksine yeni bir çarpıştırıcı sayesinde fizik alanında atılım sayılacak bir keşif yapılabileceğini savunan bilim insanları da var. Şimdilik konu bu şekilde sürerken ilerleyen günlerde gelecek yeni haberleri merakla bekliyoruz.