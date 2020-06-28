Kara Deliklerin Çarpışma Anı İlk Kez Gözlemlenmiş Olabilir

Kara deliklerin çarpışma anlarına dair şimdiye kadar bildiklerimiz oldukça sınırlıydı çünkü bu konuda yapılabilmiş herhangi bir gözlem yoktu. Ancak bir grup bilim insanı, tarihte ilk kez bir çarpışma anının ışık izini gözlemlemiş olabilir.

Kara delikler, yıllardır yapılan sayısız araştırmaya ve gözleme rağmen insanlık için hala büyük bir bilinmezlik barındırıyor. Geçtiğimiz sene insanlık tarihinde ilk defa bir kara deliğin fotoğrafı çekilmiş ve bu sayede bu güçlü ve bilinmezlerle dolu kozmik yapıyı daha iyi anlayabilme fırsatı elde etmiştik. Hatta bu fotoğrafın çekilmesi, uzay araştırmaları tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edildi.

8 farklı teleskopun ve 10 yılı aşkın süre boyunca devam eden araştırmaların sonucunda, 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir kara deliğin fotoğrafını çekmiş olduk. Bu türden bir bilgiyi sindirebilmek bile hala pek çoğumuz için kolay değil çünkü 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir kara deliğin fotoğrafı demek, aslında tam olarak 53 milyon yıl önceki halinin fotoğrafı demek ve uzaya, kara deliklere dair bilgilere böylesine bir zaman mantığı ile ulaşabiliyor olmak düşününce garip hissettiriyor.

Ancak bu garip his, araştırmaların devam etmesine engel değil, askine bilinmeze olan açlığımız ile kamçılanıyor ve çalışmaya devam ediyoruz.O günden sonra da kara delikler ile ilgili çalışmalar devam etti ve geçtiğimiz aylarda son olarak 13 milyar yaşında ve bilinen en yaşlı kara deliğin keşfi gerçekleşti.

Bu tür adımlar, kara deliklerin yapısını anlamak ve aynı zamanda uzay hakkında daha derin bilgiler elde etmek adına oldukça önemli. Kara delikler ile ilgili sahip olduğumuz en net bilgi, kusursuz çekim güçleri. Öyle ki, uzayda yol alan hiçbir madde, bir kara deliğin çekim kuvvetinden kaçabilecek güce sahip değil. Böylesine güçlü etki alanına sahip bir kozmik cismin merak konusu olması ve pek çok araştırmanın odak noktasında yer alması ise şaşırtıcı değil.

Kara delik gözlem tarihinde bir ilke daha imza atılmış olabilir.

Son olarak da gelen yeni bir habere göre, bir grup bilim insanı, yine tarihte bir ilke imza attı ve kara deliklerin çarpışma anının ışık izini gözlemlemeyi başardı. Ancak bu henüz kesin bir bilgi değil ve doğruluğunun teyit edilmesi için aradan bolca zaman geçmesi ve olası bir çarpışma sonucu oluşabilecek diğer olayların da gözlemlenerek durumun teyit edilmesi gerekiyor.

LIGO ve Virgo kütle çekimsel dalga gözlemevleri tarafından belirlenen bu çarpışmaya dair ışık izi konusu hakkındaki araştırma, Physical Review Letters üzerinden yayımlandı. Gözlemlendiği düşünülen durumun teyit edilmesi durumunda ise kara delik hareketlerine dair pek çok yeni bilgiye ulaşmak için yeni bir şansımız olacağı düşünülüyor.