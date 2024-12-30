E-ticaret yapanların tüm mağazalarını tek platformda toplamalarını sağlayan Üzüm Teknoloji, 10 milyon dolar değerlemeyle Senatech Başkanı Abdulhakim Çeliker’den yatırım aldı.

E-ticaret sektörü için entegrasyon çözümleri geliştiren; e-ticaret altyapısı, pazaryeri, kargo, e-fatura, sipariş ve iade yönetimi çözümlerini tek panelden yönetme olanağı sunan yerli teknoloji şirketi Üzüm Teknoloji, Türkiye’nin lisanslı yenilenmiş telefon ve yenilenmiş ürün sektör liderlerinden biri olan Senatech’in Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Çeliker’den 10 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı.

160'tan fazla entegrasyon sunarak e-ticaret yapan işletmelerin tüm süreçlerini tek panel üzerinden yönetmelerine imkan tanıyan Üzüm Teknoloji, yeni yatırımla ABD ve Birleşik Krallık pazarlarına açılmayı planlıyor.

E-ticaret süreçlerinde uçtan uca entegrasyon sunuyor

Yurt içinde Trendyol, n11, Hepsiburada, PTTAvm, İdefix, Çiçeksepeti, Pazarama; yurt dışında Amazon, Etsy, Ozon ve eBay gibi pazaryerlerinin yanı sıra T-Soft, Ticimax, Ideasoft, Akinon, İkas, Shopify, Woocommerce, Opencart gibi e-ticaret altyapınlarını entegre etmeye yarayan Üzüm Teknoloji; Aras, MNG, PTT, Yurtiçi, Sürat ve Hepsijet gibi kargoların ve 45'i aşkın ERP yazılımının da bir arada çalışabileceği bir panel sunuyor.

Üzüm Teknoloji kullanan e-ticaret şirketleri, tek panelden tüm mağazalarda ürün, stok, fiyat güncellemesi yapabiliyor. Çok kanallı satış yönetimini tek platformdan gerçekleştirebiliyor ve bu sayede daha az kaynakla daha kârlı bir iş modeli inşa edebiliyor.

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Üzüm Teknoloji CEO’su Sadık Önal, “Ticaret Bakanlığı, 2024’te ülkemizde e-ticaret hacminin 3,4 trilyon TL’ye ulaşacağını öngörüyor. Giderek büyüyen ve rekabetin hızlandığı bir pazarda Üzüm Teknoloji, geliştirdiği entegrasyon altyapısıyla işletmelere kaynak tasarrufu, operasyon verimliliği ve uçtan ucaentegre süreç yönetimi olanağı sunuyor" dedi.

Bini aşkın müşteri, 10 milyondan fazla sipariş, 3 milyonu aşkın ürün

Halihazırda doğrudan ve Ticimax, Idesoft, T-Soft ve Akinon gibi iş ortaklarıyla bini aşkın müşteriye hizmet verdiklerini söyleyen Sadık Önal, “Üzüm Teknoloji, geliştirdiği altyapıyla 2024’te 10 milyondan fazla sipariş, 3 milyonu aşkın ürün işledi.

Türkiye’de aktif olarak kullanılan çözümlerimizden FulfillmentYazılımı,Depo Yönetim Sistemi (WMS), Sipariş Yönetim Sistemi (OMS) ve e-ticaret bayi yönetim sistemi yazılımlarımızı Denizli’deki Ar-Ge merkezimizden dünyaya açmayı hedefliyoruz. Senatech’in yatırımıyla küreselleşme sürecimize hız vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yetkili yenileme merkezlerinden, yenilenmiş ürün sektör liderlerinden biri olan Senatech'in kendi online kanalları haricinde 10’dan fazla pazaryerinde daha online mağaza işlettiğine dikkat çeken Senatech Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Çeliker, “Hizmet verdiği müşterilere uçtan uca verimlilik kazandıran, eforu azaltırken müşteri deneyimini ve işletme performansını artıran Üzüm Teknoloji’nin büyüme yolculuğuna katıldığımız için heyecanlıyız. 10 milyon dolar değerlemeyle yatırım yaptığımız Üzüm Teknoloji’nin kısa sürede e-ticaret entegrasyonunun lider şirketleri arasında yerini alacağına ve uluslararası adımlarını hızlandıracağına inancımız tam” dedi.

Dört adımda uçtan uca e-ticaret

Üzüm Teknoloji kullanıcıları, kullandıkları e-ticaret altyapılarını ve pazaryerlerini platforma bağlayarak, tüm ürünleri tek panelde topluyor. Sipariş durumları ve stok miktarları da gerçek zamanlı güncellenecek şekilde Üzüm Teknoloji paneline aktarılıyor.

Siparişlerdeki ürünler, raf, depo, mağaza, şube, rota, lot/parti numarası, seri numarası, SKT gibi parametrelere göre ayrıştırılarak iş emirleri oluşturuluyor ve ürünler tek seferde toplanarak paketleme istasyonuna getiriliyor. Sipariş tamamlandıktan sonra entegre edilen ERP altyapısıyla fatura süreçleri yönetilebiliyor. Ayrıca sipariş durumu, iptal ve iade durumları yine Üzüm Teknoloji üzerinden yönetilebiliyor.

Bu sayede tüm pazaryeri ve e-ticaret altyapılarındaki siparişler %100 doğru bir biçimde sevk ediliyor.Ayrıca çok kanallı satış platformlarındaki stok ve fiyat durumları da güncel tutuluyor. Bu şekilde işletmeler, %80’e varan zaman ve genel gider tasarrufu sağlıyor.

Üç yeni ofis açacak, yurt dışı satışa odaklanacak

Üzüm Teknoloji’nin geliştirdiği çözümlerin ABD’de satışı konusunda üç iş ortağıyla prensip anlaşmasına varıldığını, ABD ve Birleşik Krallık’ta iş ortaklığı görüşmelerinin devam ettiğini belirten Üzüm Teknoloji CEO’su Sadık Önal, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“2024, modelimizin işlerliğini kanıtlayan ve katma değerini ortaya koyan bir yıl oldu. 2025 itibarıyla, aldığımız yatırımın da desteğiyle önce Denizli’de bir merkez ofis, İstanbul’da operasyon ofisi ve ABD’de satış ofisi açarak Türkiye ve globalpazarlardaki konumumuzu güçlendireceğiz. E-ticaret entegrasyon alanında Türkiye’de ilk 3 şirketten biri olma hedefiyle, yurt içi adımlarımıza da hız vereceğiz. Çözümlerimizi özellikle ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa pazarına uyumlu hâle getirerek, e-ihracat yapmak isteyen Türk ve yabancı müşterilere hizmet vermeyi planlıyoruz. Yatırımcımızın, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin gücüyle 2025'te güçlü büyüme bekliyor, yurt dışında başarılı bir iş modeli oturtmayı hedefliyoruz.”