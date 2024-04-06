Baş aşağı durmak kimi zaman çocuklar için eğlenceli bir aktivite kimi zaman ise bel ve sırt problemlerinin önüne geçileceği düşüncesiyle bazılarımızın yaptığı bir harekettir. Ancak önünü arkasını düşünmeden aldığımız bu pozisyon, sağlığımızı büyük oranda tehlikeye sokabilir.

İnsan vücudu yukarıya doğru evrimleşmiştir ve aslında her bir organın, bacaklarımızda veya ayaklarımızda bulunmamasının bir nedeni vardır. Hâl böyle olunca vücut sisteminin ve organların, tepetaklak geldiğinde bazı problemlerin doğmasına şaşırmamak gerekir.

Peki baş aşağı durmak sağlık problemlerini beraberinde getirmek şöyle dursun bizi ölüme götürebilir mi?

Baş aşağı asılı durmak, sağlığımız noktasında bazı riskler taşıyabilir.

Şöyle ki vücudumuzun mezenter ismi verilen bir bölümü, dik durduğumuzda sindirim organlarımızın sabit kalmasına yardımcı olur ve karaciğer gibi organların, altındaki organlara sıkışmasını engeller.

Mezenter, karın boşluğunun arkasından bağırsaklara kadar uzanır ve bu sebeple vücudumuzun belirli kısımlarını durağan tutabilse de yer çekimine meydan okumak için yeterli bir performans gösteremez.

Akciğerlerimiz ve kalp ve damar sistemimiz ise yer çekiminden faydalanarak işlerini kolaylaştırır. Ayrıca kanın vücutta hareket etmesine ve göğüslerimizin havayla dolmasına yardımcı olur. Ancak bir insan ters çevrildiği an, tabiri caizse her şey değişir.

Vücudun baş aşağı durduğu bir durumda kalbe, oldukça ağır bir yük biner.

Kalbin uzun süreli ve belirgin bir şekilde artan bu iş yükü, kalp yetmezliğini ve bununla birlikte ölümü beraberinde getirir. Özellikle yaşlı insanlar ve geçmişte kalp ve damar rahatsızlığıyla karşı karşıya kalmış kişiler, baş aşağı pozisyonda ölümle burun buruna gelmeye çok daha yatkındır.

Nutty Putty mağarasında yaşanan bir olay da bu tehlikenin vücut bulmuş hâlidir.

2009 yılında John Edward Jones ve kardeşi Josh, Nutty Putty mağarasında kaybolur. John, kurtulmak için 70 derecelik bir açıyla aşağıya doğru sürünür ancak sıkışır ve oradan çıkması mümkün olmaz.

Ertesi gün John’un yerini tespit eden görevliler, onu kurtarmaya çalışır ancak bulunduğu pozisyon, yer çekiminin de yardımıyla beyinden kan pompalamak için kalbine büyük bir baskı uygular vaziyettedir.

Kurtarma ekipleri makara sistemini devreye soksa da sistem bir süre sonra gevşer ve başarısız olur. John, 27 saat sonra kalp krizi nedeniyle ne yazık ki vefat eder.

Özetle baş aşağı durmak, dışarıdan bakıldığında ilk etapta çok da tehlikeli olmayan bir şey gibi gözükür fakat bu pozisyon, organların ve vücudun dengesini bozar. Yani bu hareketten uzak durmak ve dik bir şekilde hayatımıza devam etmek, sağlığımızı korumak açısından yapacağımız en mantıklı şey olacaktır.

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