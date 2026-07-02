VAG Grubu Araç Alacaklar Dikkat: VAG Grubunun Hangi Otomobillerinde 'Alternatör' Sorunu Var?

Bazı VAG Grubu araçlarda alternatör ve şarj sistemi kaynaklı arızalar kullanıcıların karşısına çıkabiliyor. Biz de bu içerikte alternatör sorunlarının daha sık raporlandığı Volkswagen, Audi, SEAT ve Skoda modellerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları inceliyoruz.

Alternatör, aracın elektrik sisteminin en önemli parçalarından biri. Motor çalışırken aküyü şarj eden ve elektronik sistemlere enerji sağlayan bu parçada meydana gelen arızalar, aracın yolda kalmasına kadar uzanan ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle VAG Grubu bünyesindeki bazı modellerde kullanıcılar zaman zaman alternatör ve şarj sistemi kaynaklı problemler bildirebiliyor.

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Elbette burada bahsedilen durum tüm araçlarda görülen kronik bir problem anlamına gelmiyor. Ancak belirli motor ve üretim dönemlerinde alternatör, alternatör kasnağı veya marş-jeneratör sistemine bağlı arızalar diğer modellere göre daha sık gündeme gelebiliyor. Gelin, en çok konuşulan modelleri yakından inceleyelim.

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Volkswagen Golf 8 eTSI (2020-Günümüz)

Golf 8'in 1.0 eTSI ve 1.5 eTSI motor seçeneklerinde kullanılan 48V mild-hybrid sistem, son yıllarda en çok konuşulan VAG arızalarından birine konu oldu. Bazı kullanıcılar marş-jeneratör (BSG) ünitesinde meydana gelen arızalar nedeniyle şarj sistemi uyarıları ve çalıştırma problemleri yaşadıklarını bildiriyor. Özellikle 2020-2023 yılları erken üretim araçlar bu konuda daha fazla gündeme geldi.

Volkswagen Passat Variant eTSI (2023-Günümüz)

Yeni nesil Passat Variant'ta yer alan 1.5 eTSI motor da aynı 48V mild-hybrid altyapısını kullanıyor. Sistem sayesinde yakıt tüketimi düşürülürken marş-jeneratör ünitesi aracın elektrik desteğini üstleniyor. Ancak bazı kullanıcılar 48V sistem arızaları ve şarj sistemi uyarıları nedeniyle servis ziyaretleri yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Volkswagen Tiguan eTSI (2024-Günümüz)

Yeni Tiguan'ın 1.5 eTSI motorlu versiyonlarında da Golf ve Passat ile ortak 48V mimarisi bulunuyor. Bu nedenle marş-jeneratör sistemiyle ilgili yaşanabilecek sorunlar teknik olarak benzerlik gösteriyor.

Skoda Octavia eTSI (2020-Günümüz)

Golf 8 ile aynı platformu paylaşan Octavia'nın 1.0 eTSI ve 1.5 eTSI motorlu versiyonlarında da 48V marş-jeneratör sistemi görev yapıyor. Kullanıcı geri bildirimlerinde zaman zaman şarj sistemi hataları ve marş-jeneratör kaynaklı arızalar gündeme geliyor.

Skoda Superb eTSI (2024-Günümüz)

Yeni nesil Superb, teknik altyapısının büyük bölümünü Passat ile paylaşıyor. 1.5 eTSI motorla birlikte sunulan 48V sistem, yakıt ekonomisine katkı sağlarken bazı kullanıcıların marş-jeneratör kaynaklı arızalar yaşadığı da biliniyor.

Audi A3 TFSI MHEV (2020-Günümüz)

Audi A3'ün 30 TFSI ve 35 TFSI mild-hybrid versiyonları da VAG Grubu'nun aynı 48V teknolojisini kullanıyor. Premium kompakt sınıfta yer alan modelde marş-jeneratör ünitesinin arızalanması durumunda çeşitli elektrik ve şarj sistemi uyarıları görülebiliyor. Özellikle Golf 8 ile ortak teknik altyapıya sahip olması nedeniyle benzer kullanıcı şikayetleriyle karşılaşılabiliyor.

Alternatör veya 48V marş-jeneratör sisteminde meydana gelen arızalar genellikle kendini önceden belli ediyor.

Akü şarj uyarısının yanması, ekranda elektrik sistemiyle ilgili hata mesajlarının görülmesi, start-stop sisteminin devre dışı kalması, marş basmada zorlanma ve araçta beklenmedik elektriksel sorunlar en sık karşılaşılan belirtiler arasında yer alıyor. Bu tür işaretler fark edildiğinde sorunun büyümesini beklemeden yetkili servis veya uzman bir serviste kontrol yaptırmak, daha yüksek maliyetli arızaların önüne geçebiliyor.

Peki siz bu listedeki modellerden birini kullanıyor musunuz ve daha önce benzer bir alternatör ya da 48V sistem arızasıyla karşılaştınız mı?