Vaka Sayısının En Çok Arttığı ve Azaldığı 5 İl Açıklandı

Yeni bir tweet paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan şehirleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Bilecik vaka sayısının en çok arttığı il, Bitlis ise en çok azaldığı ile oldu.

Salgın dönemi boyunca Twitter hesabını aktif bir şekilde kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı bir tweet ile geçtiğimiz haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Söz konusu verilerin “ 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı ” baz alınarak oluşturulduğunu ifade eden Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 5 ilin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olduğunu; vaka sayısı en çok azalan 5 ilin ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl olduğunu ifade etti.

Fahrettin Koca, paylaşmış olduğu tweette şu ifadelere yer verdi:

“Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz.”

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre 17 Şubat itibarıyla Türkiye’nin toplam koronavirüs vaka sayısı 2,6 milyonu aşmış durumda. Koronavirus kaynaklı vefat sayısı 27 bini geçerken; iyileşen toplam kişi sayısı 2,5 milyona merdiven dayadı. Salgın süreci ile ilgili dün akşam yeni açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayı itibarıyla kademeli olarak normalleşme sürecinin başlayacağını açıklamıştı.